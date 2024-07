“Llevar una gafa de sol sin homologación es más peligrosa que no usar nada”

El Colexio de Ópticos-Optometristas de Galicia enfatiza la importancia de cuidar los ojos cada verano, tanto para protegerse de los rayos UVA como para reducir el riesgo de fatiga visual. Está demostrado, insisten, que la subida de temperaturas está ligada a las enfermedades oculares.

El profesional pontevedrés Fernando Otero, de Döce Ópticos, aconseja usar gafas homologadas y, al nadar, gafas de buceo cerradas para evitar infecciones y conjuntivitis causadas por bacterias.

–Estamos muy prevenidos a la hora de echarnos crema, pero ¿a qué horas debemos temer más en cuanto a la exposición al sol?

–Realmente a todas las de exposición al sol, pero siempre se recomienda más a partir de las 12 y hasta las 17.00 o 18.00 de la tarde. Igual que protegemos la piel es importante proteger los ojos, más de lo que pensamos para que a la larga no nos cause problemas.

–¿Qué tipo de problemas puede acarrear el no proteger la visión el verano?

–Puede generar desde problemas a corto plazo como inflamaciones de córnea o queratitis y a largo plazo, cataratas prematuras antes de la edad habitual.

–Tiene un negocio en el centro de Pontevedra, ¿notan que la gente está concienciada o hay cierto pasotismo por parte de la sociedad a la hora de acudir a la óptica?

–Creo que la gente no está todo lo preocupada que debería sobre este asunto, sobre todo porque después vemos que compra gafas de sol en cualquier sitio que no tiene ningún tipo de homologación, como bazares. Nosotros, en las ópticas, tenemos todas las gafas homologadas, incluso hay gafas que no son de sol y cuentan con protección. Sanidad nos hace inspecciones, por ejemplo, y en cambio la gente sigue comprando algunas que son peligrosas. Unas gafas de sol sin protección son más peligrosas que no usar nada porque engaña al ojo, que se piensa que tiene una protección al contar con un cristal oscuro y se dilata. En cambio, así solo consigue captar más radiación y es peor que no usar absolutamente nada.

–¿Existen más riesgos para una persona que utiliza lentillas que para alguien que no?

–Llevar lentillas no es de por sí un factor de riesgo, pero si llevas, igual deberías proteger más porque como el uso reseca más el ojo, además de tener en cuenta la exposición a la luz y al daño ultravioleta, nos protege del aire, que también hace que se nos sequen menos los ojos.

–¿Con los niños hay que tener especial cuidado?

–Sí, los niños tienen más riesgo que los adultos porque no tienen todavía desarrollada la misma protección que un ojo más maduro de manera natural.

–¿Entonces todos los niños pequeños deberían usar gafas de sol?

–Deberían utilizar gafa de sol, sí, pero normalmente ya se intenta tener a los niños a raya del sol, y más a los bebés.

