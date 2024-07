El PSOE pide medidas para evitar la exposición al gas radón en los centros educativos de Pontevedra

Por su parte, el portavoz socialista, Iván Puentes, subrayó que “ya pasaron once años desde la aprobación de la directiva europea y, por lo tanto, es un tiempo más que prudencial para que comencemos a tomar en serio este problema”.

“Lo queremos hacer sin ningún tipo de alarmismo. Es evidente que los pontevedreses y pontevedresas llevamos toda nuestra vida conviviendo con el gas radón, pero también es cierto que los avances científicos deben hacernos tomar conciencia de este problema y, sobre todo, nos apuntan soluciones. Se trata de un enemigo invisible y silencioso, que si manifiesta por la exposición continuada a lo largo del tiempo. Como no lo vemos y no lo olemos, parece que no está ahí”, advirtió Puentes.

No obstante, como apuntó, “el problema tiene una solución relativamente sencilla”.