Vuelve la concentración motera de Poio

La Concentración Motera de A Rosa dos Ventos llega a su décimo tercera edición con presencia de aficionados gallegos, pero también andaluces, vascos o catalanes. A lo largo de la jornada del viernes 12 al domingo 14, el motoclub espera atraer a cerca de 9.000 personas llegadas de toda España y también de Portugal .

El alcalde de Poio, Ángel Moldes, señaló en la presentación de la programación de ayer “la importante repercusión socioeconómica para nuestro municipio” de esta iniciativa. En esta línea, indicó que la ocupación hostelera para este fin de semana es muy alta e, incluso, en algún caso ya colgaron el cartel de completo. “El epicentro está en A Seca, pero los asistentes visitarán todo el municipio”, añadió.

Este año la concentración incluye importantes novedades, explicó Manuel Torres, presidente del motoclub A Risa dos Ventos.

A las 20.30 horas se dará comienzo a las actividades con el pase Stunt del especialista AV Campos, al que seguirá una ruta de antorchas por las calles del municipio.

De la banda sonora de la edición se harán cargo varias bandas de música de rock y punk. Le tocará animar el ambiente de la primera jornada a Tropa do Carallo, la nueva banda de Evaristo Páramos, vocalista de La Polla Records, una de las bandas emblemáticas de la historia del punk español hasta su disolución definitiva en 2021. Como teloneros, actuará la banda Calle del Ruído a las 22.45 horas.

En sesión vermú del sábado, a las 12.00 horas, habrá un cambio de registro con el directo de la orquesta La Mecánica. Por la tarde se podrá disfrutar de juegos moteros y de animación antes del paso por las calles del concello. A las 18.00 horas se realizará una degustación de mejillón gallego, exclusiva para participantes inscritos, preparados por el cocinero Estrella Michelín y dos Soles Repsol Pepe Solla.

AV Campos volverá para dar un nuevo pase Stunt antes de la cena de confraternidad, en la que también se entregarán trofeos a los moteros más destacados de esta edición. Por la tarde, Poio acogerá a Gansos Rosas. Como un juego de palabras con el nombre de la icónica banda Guns and Roses, Gansos Rosas ha sido definida por el propio batería de la banda original como “el mejor tributo a Guns de toda Europa”. Y la noche la tomará la discoteca móvil con los DJ Toño, Rubén Díaz y Quico.

La última jornada arrancará a las 12.00 horas con una ruta motera por la contorna, entre paradas y picoteos para todos los asistentes. Aficionados y moteros podrán despedirse de esta celebración motera con la comida de confraternidad, que será a las 15.00 horas en la carpa habilitada.

Un momento del Internacional de Xadrez. / FdV

Música en memoria de un emigrante de Samieira

Dos continentes se unieron a través de la música para honrar la memoria de Leonardo Balboa, emigrante nacido en Samieira. Más de 150 personas gozaron el pasado sábado en Poio de un concierto extraordinario en una experiencia única en España. Balboa, emigrante a Estados Unidos, falleció el año pasado en tierras americanas. A su funeral en EE.UU. no pudo asistir su familia gallega, motivó a la cantante estadounidense María Balboa a rendir homenaje a su padre en tierras gallegas. Durante dos horas, el Mosteiro de San Xoán acogió la actuación del conjunto estadounidense Voices of New Jersey y la Coral Polifónica de Poio. Las 31 voces del conjunto estadounidense interpretaron piezas de música religiosa, clásica y popular, incluyendo un gospel tradicional y dos cantigas tradicionales en gallego, Alalá das Mariñas y Romance.

Voices of New Jersey y la Coral Polifónica de Poio. / FdV

Voices of New Jersey surge de la unión de dos coros activos en el estado de Nueva Jersey, el Rise Up Chorus e y el Highland Park Community Chorus. Además del concierto en el Mosteiro de San Xoán, durante el fin de semana otras propuestas programadas desde el Concello de Poio también congregaron a un numeroso público. Así, el alcalde de Poio, Ángel Moldes, hizo un balance muy positivo de todos los eventos organizados durante el fin de semana. Ejemplo de ello fue el ciclo Ben Falado que, durante dos noches se desarrolló en Raxó con los monólogos de David Amor y Pablo Meixe, o la Internacional de Xadrez APECR 2024, que llenó el Centro Cultural Xaime Illa. También se celebró la primera edición del Internacional de Xadrez, un torneo de jugadas rápidas, con un alto nivel de jugadores y un elevado número de participantes, cerca de 200, gracias a los organizadores y la colaboración de la Escola de Xadrez de Pontevedra. El ganador fue Roi Reinaldo Castiñeira.