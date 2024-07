La programación de las fiestas de verano de Pontevedra ofrecerá más de 400 actividades

Más de 400 actividades para “un verán que non para”. Es el lema bajo el que se presentó ayer la programación de las fiestas de verano de Pontevedra y con el que se trata de explicar todo lo que sucederá en la ciudad durante los meses de julio, agosto y septiembre, casi 90 días con propuestas de todo tipo, todas ellas gratuitas, y pensadas para llegar al mayor número posible de público a través de la diversidad y la variedad.

El alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, presentó ayer el programa completo de este 2024 acompañado del concelleiro de Cultura, Demetrio Gómez, y de una representación de las distintas empresas y colaboradores que hacen posible estas fiestas. Son más de 30 empresas distintas de la ciudad las que trabajan para que todo el vecindario y los visitantes de la Boa Vila vivan “el verano de su vida”, lo que se traduce en más de 2.000 trabajadores y trabajadoras.

El programa de este año incluye propuestas musicales de todos los géneros y estilos, animación de calle, teatro, animación infantil o cine al aire libre. Se trata de un conglomerado compuesto por cerca de 30 ciclos distintos que incluyen “Cine e Estrelas”, Titirivedra, Itineranta, Con voz de muller, Urbana Monte Porreiro, el Memorial Ricardo Portela, las fiestas de Santiaguiño do Burgo, las jornadas musicales de San Roque, Animatrón, el Festixeve, Aquí cántase y el Festival de Jazz & Blues de Pontevedra, entre otros. Una de las novedades de este año serán los Concertos Feroz, los días 27 y 28 de julio, en los que actuarán grupos de la escena local que interpretarán clásicos del cine, para ir calentando motores de cara a la gala de los Premios Feroz, que Pontevedra acogerá en 2025 y 2026.

La semana grande, del 9 al 19 de agosto, coincidiendo con la celebración de la patrona de la provincia, la Virgen Peregrina, se sucederán los conciertos en la plaza del Concello y en la plaza de A Ferrería: El Drogas, Delaossa, Caamaño & Ameixeiras, Nil Moliner, Shinova, Mondra, Óscar Ibáñez e Tribo, Pimpinela o Fillas de Cassandra son algunos de los nombres que pasarán por ambos escenarios. Cabe señalar que aún queda por conocer una sorpresa, el lunes 12 de agosto, a través de una actuación que no puede ser revelada, pero que promete ser todo un acontecimiento.

El pregón de las fiestas se leerá el sábado 10 de agosto desde el balcón de la Casa do Concello a las 12.00 horas, seguido de pasacalles y ofrenda floral a la Virgen Peregrina en el santuario. La procesión, con la danza gremial de cintas del siglo XVIII, saldrá a las 21.00 horas del domingo 11.

Además de la semana grande de la Boa Vila, el verano seguirá su camino con la Festa do Demo, la XXIII Feira Franca, el Lérez Up o la programación deportiva, que incluye el Campeonato del Mundo de Luchas Olímpicas Sub 20 o la II Travesía a nado Río Lérez. Otras actividades, como el Río Verbena Fest, al ser de pago no se han incluido en la programación general de las fiestas de verano.

El programa completo puede ser consultado en su formato digital en la web del Concello de Pontevedra, además de ser descargado para mayor comodidad. Por la ciudad será posible encontrarlo en formato físico en distintos puntos, desde la sede del Concello de Pontevedra, hasta en el punto de información turística de la Alameda. El programa físico de este año incluye un imán para la nevera y un marco magnético que puede servir para poner la mejor foto de estos meses, la imagen de un “verán que non para”.

Suscríbete para seguir leyendo