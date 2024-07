Héroe de la Medicina y de la vida

Ha fallecido un gran URGENCIÓLOGO, así con mayúsculas. Tuve el privilegio de compartir con el parte de su carrera profesional como Médico de Urgencias en Montecelo. Desde el inicio de la Urgencias de Montecelo hasta su triste final, siempre fue un ejemplo para sus compañeros por su espíritu de trabajo incansable aun en los peores días. Durante la pandemia era el primero en postularse para atender a pacientes en las zonas “difíciles”. Siempre en positivo, siempre dispuesto a enseñar a los otros, a seguir aprendiendo y a seguir trabajando. Animando a sus compañeros en las largas noches de guardia, sacando energías de su increíble espíritu de sacrificio. Y, sobre todo, siendo feliz con lo que hacía. Incluso en sus ratos libres se dedicaba a seguir trabajando en pos de la Sanidad Pública, ayudando a todos los que le pedían consejo y ayuda y realizando actividades encaminadas a concienciar a la población en la donación de órganos para trasplantes, su otra pasión.

La Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES), los Coordinadores de Urgencias de toda Galicia y la Dirección del área sanitaria de Pontevedra e O Salnés me han enviado el pésame para dar a la familia y al Servicio de Urgencias.

Pero entre todas las condolencias de colegas que hoy he recibido para trasmitir a sus compañeros y a su familia, que casi no he podido hacer porque la emoción y las lágrimas no me han dejado, destaco una que puede resumir como era Emilio: “Este señor a mí me enseñó muchas cosas: a currar mucho, muy duro y bien”.

Se ha ido como un caballero, luchando hasta el final. Aun sintiéndose exhausto, tuvo el coraje, hace tan solo 4 días, de dirigirse al auditorio en el Acto de homenaje a los jubilados del Sergas en Pontevedra en 2023, para entregarnos a todos su peculiar despedida. Compartir risas, enfados y reconciliaciones con él ha sido todo un honor.

Emilio, serás un ejemplo para las futuras generaciones. Tu familia puede sentirse orgullosa de ti como nos sentimos todos tus compañeros.

Siempre te recordaremos y estarás presente en nuestros corazones. Gracias por existir querido “Doctor Arruti”.