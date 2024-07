Una de cada cuatro familias de Pontevedra viven en casas, la tasa más alta de las siete urbes gallegas

La última regularización catastral, que se puso en marcha en el año 2013 para localizar bienes ocultos a Hacienda, destapó en el municipio de Pontevedra 6.500 construcciones que no estaban dadas de altas en el Catastro o que presentaban modificaciones no declaradas, entre ellas ampliaciones. La mayoría eran de carácter urbano, con 6.025 casos. Según la actualización de la Dirección General del Catastro, más de la mitad de los detectados en la ciudad correspondían a nuevas construcciones que no se habían dado de alta, mientas que el resto se debía a ampliaciones y rehabilitaciones.

En toda la provincia se localizaron 113.359 inmuebles en esta situación, mientras que en el conjunto de la comarca pontevedresa se llegó a regularizar 25.304 inmuebles, de los que 22.220 eran urbanos y 3.084 rústicos, básicamente fincas en el rural, ya que las edificaciones en general se consideran bienes urbanos.

En este sentido, destaca el municipio de Sanxenxo, con 3.828 nuevas altas, mientras que en Marín hubo 3.054 y en Poio, 2.299. También merece especial mención Caldas, con 2.011 inmuebles regularizados.

La iniciación del procedimiento de regularización catastral, que es de oficio, se comunica a los interesados para que puedan realizar las alegaciones que estimen oportunas. Los efectos de la incorporación al Catastro, tanto de los inmuebles como de las alteraciones de su descripción catastral, se producen desde el día siguiente y la tasa de regularización catastral es de 60 euros por cada uno de los inmuebles objeto de regularización.