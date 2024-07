Combarro disfruta de sus Sanfermines

Es tiempo de Sanfermines y en Pamplona se visten de fiesta con motivo de la celebración en honor a este santo, patrón del barrio. Pero Combarro no se queda atrás y, en la misma fecha del chupinazo de Pamplona, se ha querido llevar el ambiente festivo de la ciudad navarra a su casco histórico para demostrar que en Poio no son menos. Son alrededor de 60 amigos y desde hace cuatro años se reúnen en verano para celebrar estos Sanfermines con marca gallega, el San Roquiño, en honor al patrón del municipio.

“Es una broma, una sátira para pasarlo bien”, explica la portavoz del grupo. “La idea se le ocurrió a nuestro amigo Walter, como otra manera de reunir a nuestra pandilla y sus hijos”.

El San Roquiño es una de las varias celebraciones que vienen celebrando el grupo desde hace varios años. Además de esta iniciativa, cada verano se ocupan de diferentes tipos de temáticas: fiesta marinera, fiesta de pijamas o la siguiente idea que están barajando, una fiesta de disfraces.

Los 'toros' recorren Combarro en un San Fermín a la gallega / Rafa Vázquez

“Viene gente de Lugo, de Pontevedra... y siempre se nos junta la gente que hay paseando por las calles”, expone la portavoz.

“¡San Roquiño, mimá!”

A las 20.00 h del primer sábado de julio se da el chupinazo de salida en Rúa Cega. El casco histórico de Combarro se llena de sus banderines blanco y azul de San Roquín Al grito de “¡San Roquiño, mimá!” comienza la festividad.

La confusión entre los turistas está servida. ¿Pamplona o Combarro? La respuesta: vítores y aplausos. El clamor y la ovación de los turistas se une a los cantos por San Roque y a los toros y vacas que recorren las calles. Aunque estos toros y vacas son más especiales. Lo que diferencia al San Roquiño y le otorga un sello de identidad propio es que no participan animales reales. “Nos mimetizamos con el pueblo”.

Y disfrazados o con pañuelos el encierro llega a la plaza da Chousa. Allí, entre cañas y pinchos, culmina la celebración en el bar O Poleiro para reponerse de alguna de las caídas graciosas que siempre producen entre risas.

Pero no hay celebración sin una buena despedida. San Roquiño no acaba hasta que el grupo se reúne en A Tres Nudos para disfrutar de una buena cena, con tapas, raciones y vino a la mesa. Hasta la próxima cita, que no será tan lejos.

Con estas fiestas, así, se pone en valor a Combarro como bien de interés cultural como Conjunto Histórico y como Sitio Histórico.

Poio es buen conocedor de este tipo de festividades importadas de otras comunidades con un sello gallego propio. Hasta 2019, Raxó se vestía de mantillas y sombreros de ala ancha para adelantarse a Sevilla con su particular Feria de Abril. En la fiesta más andaluza de la comarca se podía degustar la mezcla de aromas y sabores locales con andaluces. No había toros y vacas, ni vítores al patrón de la parroquia, pero sí rumbas y sevillanas.