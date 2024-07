Viviendas interiores, con cuotas elevadas: “En el balance calidad-precio, no merecen la pena”

Fotocasa, Milanuncios o Idealista son las plataformas online que utilizan los estudiantes para encontrar piso. Tanto Nuria como

“La calidad por supuesto es mejorable, los pisos son viejos, apenas hay obra nueva a disposición y si está es cara. ”David lleva varios meses buscando piso en Pontevedra para el curso que viene y aunque de momento se ha encontrado alguno con precios asumibles (de entre 180 y 200 euros), muchos de ellos “no merecen los precios que hay”.

Durante el bum del verano, la búsqueda de vivienda para un estudiante puede llegar a ser una odisea. Falta oferta y los pisos “buenos de verdad vuelan, tienes que estar constantemente atenta”, explica Nuria. La estudiante de Comunicación Audiovisual llevaba barajando junto a algunos amigos un piso en mejores condiciones que en el que reside actualmente. “En el balance calidad-precio, no merecen la pena”, concluye, “ así que nos aguantamos en un piso deleznable”.

La calidad puesta en duda

Pequeñas habitaciones sin ventanas, salones reconvertidos en minúsculos cuartos para aprovechar el espacio y alquilar a una persona más... Además de una pequeña subida del alquiler de la habitación (de 150 a 170 euros sin gastos), tiene que enfrentarse a los constantes problemas de humedad y de electricidad. “Se necesitaría cambiar todo el cableado, no tiene capacidad para soportar una vitro”. Nuria lo achaca a “la filosofía de los caseros, que se niegan a gastar el dinero para arreglar los pisos porque los estudiantes los vamos a alquilar igual por pura necesidad”.

Por su parte, Lula compara los pisos que ha visto por otras ciudades y afirma que “en Pontevedra respecto al resto de Galicia, no es tan caro ni tan complicado encontrar cosas baratas en buenas condiciones” . Pero según su experiencia en Pontevedra durante estos meses, de una u otra forma se topa con algún tipo de deficiencia: “Encuentras cosas muy baratas y bastante bien, pero que después te das cuenta de que no tiene calefacción en plena zona vieja o te mandan pagar la fianza o algún mes de alquiler sin el contrato cerrado”.

Sin acudir a la mediación de las inmobiliarias

Lula pudieron encontrar su piso sin contar con la mediación de una inmobiliaria. “Las inmobiliarias son mucho más caras por el servicio y porque te acaban enseñando pisos que son más caros”, expone Lula. No obstante, esta plataformas no están exentas de polémica. Antes de que Lula pudiese dar con su piso actual tuvo que dar con los timos que afloran en algunas paginas: fakes o fotos que no se corresponden con el inmueble real.

Suscríbete para seguir leyendo