La plataforma vecinal presenta más de 1.500 alegaciones contra el proyecto eólico del Castrove

La plataforma vecinal Non ao Parque Eólico do Castrove, presentó ayer en el Concello de Poio un total de 1.546 firmas con las alegaciones de rechazo a este proyecto. Con este respaldo, el colectivo considera que “es evidente que la población afectada está en contra y que eso tiene que derivar en la paralización del proyecto”, pero, en todo caso, no descartan “ir a juicio si fuese necesario”.

La presentación de ayer se suma a las muestras de desacuerdo ya expresadas por la SCD de Raxó, así como por el propio Concello de Poio y los de los demás municipios afectados por el plan, los de Pontevedra, Meis y Barro.

Además, se produce después de la marcha realizada el pasado domingo por esta plataforma, a la que se sumaron el actual alcalde de Poio, el popular ángel Moldes, y su predecesor, el nacionalista Luciano Sobral. Tras aquella marcha por el monte y las zonas donde se prevé el montaje de los cuatro aerogeneradores y sus instalaciones complementarias, la plataforma daba por finalizada “la campaña de sensibilización del problema y la recogida de firmas que defienden la non viabilidad de este parque industrial en plena naturaleza y lugar con tres bienes de interés cultural protegidos”. Se refiere al Mosteiro de San Xoán de Poio, el de Armenteira en Meis y el Camiño Portugués, que discurre a los pies del Castrove y sobre los que se prevé un impacto visual notable de los molinos previstos.