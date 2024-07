O PP de Cuntis advirte do risco de “colapso económico” do Concello

A voceira do PP de Cuntis, Isabel Couselo, di que o Concello camiña cara o “colapso económico” despois de que o Estado decidira reducir aínda máis a contía que se lle transfire mensualmente como consecuencia da inclusión obrigatoria do municipio no Procedemento de Pago a Provedores 2024 para tratar de solucionar, desde o Goberno de España, os impagos actuais, que se elevan ata os 2.537.709 euros e que o goberno local non é capaz de sufragar”.