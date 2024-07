O Areeiro advirte da aparición de mildio larvado na provincia

A Estación Fitopatolóxica do Areeiro acaba de sacar un novo boletín fitosanitario, no que advirte da ampla aparición “repentina” de mildio larvado en diferentes puntos da provincia, se ben nesta campaña, malia ter habido repetidamente condicións favorables ás infeccións, en xeral non houbo perdas de colleita importantes máis que puntualmente en predios con fallos nas primeiras aplicacións ou nas labores culturais.