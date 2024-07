Marín acollerá a terceira Festa Dos Viños da IXP Ribeiras do Morrazo na Alameda

A Alameda Rosalía de Castro de Marín acollerá do 12 ao 16 de xullo, a I Festa Dos Viños da IXP Ribeiras do Morrazo, unha cita imperdible para os amantes do viño e da tradición vitivinícola de bisbarra, na que se poderán degustar e catar as distintas variedades que producen a Adega de Ardán, Os Areeiros e Reboraina.

Estas son as adegas que terán unha caseta na festa e que forman parte da asociación montada ao redor desta indicación xeográfica protexida. A presentación do evento realizouse onte na Adega de Ardán, coa compañía dos concelleiros Marián Sanmartín e Pablo Novas.

Esta xa é a terceira edición dunha cita que xa é referencia para os amantes do viño e a gastronomía. Como acompañamento, estará de novo tamén Rosa de los Vientos para ofrecer tapas de pulpo en distintas elaboracións.