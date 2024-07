El PP provincial dice que “se acabó el sectarismo” en la Diputación

El portavoz provincial del PP de Pontevedra, Jorge Cubela, presentó en el Pazo Provincial el balance de este primer año de mandato popular, y destacó “el cambio de actitud y maneras, así como en las relaciones con todos los alcaldes de la provincia. Se acabó el sectarismo”, dijo Cubela, que arremetió contra el PSOE. “Lo que no se puede entender es la posición de enrocamiento en la que todavía está instalado el PSOE provincial. Escuchando las declaraciones de su portavoz vemos que todavía no han aceptado que ya no gobiernan, y que la Diputación de Pontevedra es ahora la sede de todos los municipios, independientemente de su color político. Las puertas de esta nueva Diputación están abiertas a todos y esperamos que el PSOE asuma su papel, no ponga palos en la rueda y se ponga a trabajar de una vez por el bien de los pontevedreses”, concluyó Cubela.