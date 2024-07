Los municipios de la ría rechazan la tasa turística: “donde se aplicó no tuvo los resultados esperados”

Los municipios de la comarca con mayor afluencia de visitantes cada verano no se plantean limitar o prohibir las viviendas de uso turístico (VUT) ni instaurar una tasa turística al estilo de Santiago de Compostela, que ha diseñado un canon en colaboración con la USC que propone gravar las pernoctaciones en la ciudad con entre 1 y 2,5 euros en función del tipo de establecimiento.

Sanxenxo, el municipio turístico por excelencia no solo en las Rías Baixas, sino también en Galicia y uno de los más importantes del Estado, descarta aplicar esta tasa turística porque considera que “hay muy pocos concellos de España en la que se haya implementado y donde se hizo no tuvo los resultados esperados”.

Sí valora regular las viviendas de uso turístico que hay en el municipio, aunque sin limitarlas o prohibirlas. Desde el Concello se asegura que, pese al elevado número de establecimientos de este tipo que existen en Sanxenxo, no son un problema porque en su mayoría son viviendas para dos o tres meses de verano, no para todo el año. Señalan, además, que el modelo típico es vivienda unifamiliar aislada, no en bloques de edificios, y que en los casos en los que son pisos, se trata de VUT en edificios de segundas residencias.

Y es que Sanxenxo es el municipio gallego con mayor número de plazas en viviendas de uso turístico, un total de 14.998, casi la mitad de toda su oferta de alojamiento, 30.373 plazas entre hoteles, pensiones, apartamentos, campamentos, turismo rural, albergues y VUT, según los datos extraídos del Registro de Empresas y Actividades Turísticas de Galicia (REAT), basados en los procedimientos administrativos y los asientos registrales de la Axencia Turismo de Galicia.

En este sentido, cabe señalar la diferencia entre viviendas de uso turístico que, entre otras cuestiones, pueden alquilarse por un máximo de 30 días, y los apartamentos turísticos, que pueden alquilarse por hasta tres meses continuados.

El fenómeno de las viviendas de uso turístico también se hace notar en la capital. Pontevedra cuenta ya con más oferta de este tipo que en hoteles: casi 2.400 frente a unas 1.100, más del doble. Hay que destacar que este tipo de lugares para pernoctar están situados en diferentes zonas de la ciudad, tanto en el centro, con un número importante en el casco histórico, como en otras calles de la zona más moderna e incluso parroquias cercanas. Esos más de dos millares de camas están distribuidas en 420 viviendas.

El Concello confirma que tampoco se plantea instaurar una tasa turística, pero sí que lleva meses valorando la regulación de las viviendas de uso turístico. De hecho, en el estudio general de vivienda que saldrá a contratación en breve estará incluido un apartado para medir el impacto de este tipo de alojamientos en el mercado de alquiler convencional.

Tampoco Poio se plantea implantar una tasa turística y desde el Concello señalan que, de momento, hay buena convivencia entre los pisos convencionales y las viviendas de uso turístico.

También recuerda el Concello que se va a hacer una modificación puntual del PXOM para incluir usos que no estaban contemplados y adaptarlos a las necesidades de la ciudadanía, como por ejemplo en cuanto a la regulación de las VUT. Esta modificación está en trámite tras haberse aprobado inicialmente en Pleno del mes de marzo.

Por su parte, Marín apunta que, a día de hoy “afortunadamente” no se siente esa presión turística que puede haber en otros destinos, por lo que de momento no se valora ningún tipo de regulación específica a nivel municipal para estas opciones de pernocta. De hecho, desde el Concello se considera a las viviendas de uso turístico y otro tipo de alojamientos, como las casas rurales o las cabañitas que hay en varios lugares del municipio, un importante refuerzo para el tejido turístico, teniendo en cuenta la poca oferta hotelera que, de momento, tiene la villa.

El Concello destaca que “la proyección turística de Marín tiene grandes expectativas”, apuntando que en los últimos años se ha notado un crecimiento en cuanto al número de visitantes, confiando en que continúe en esa tendencia, pero apostando siempre por un modelo turístico sostenible, que sea totalmente armónico con el vecindario local.

El Concello asegura que seguirá atento a esta cuestión, al tiempo que tratará de impulsar a Marín como un destino turístico en el corazón de las Rías Baixas que es sinónimo de tranquilidad, naturaleza, buen clima y grandes opciones de ocio y cultura.

Pontevedra acordó en enero regular la vivienda vacacional El Concello de Pontevedra aprobó en el pleno del pasado mes de enero una moción del grupo socialista en relación a la regulación de las viviendas de uso turístico. El portavoz socialista, Iván Puentes, destacó que el acceso a la vivienda es “desde hace tiempo uno de los grandes problemas de los vecinos de Pontevedra”. El texto aprobado implica la elaboración de una ordenanza municipal de VUT que regule y limite dentro de las posibilidades que ofrecen el actual PXOM y Peprica. También se insta a la realización, en colaboración con la Xunta de Galicia, de una labor de detección de las viviendas teóricamente residenciales que, “de modo irregular”, se están comercializando como viviendas de uso turístico, ya que no están inscritas en el Rexistro de Empresas e Actividades Turísticas de Galicia. El presidente del Clúster de Turismo, Cesáreo Pardal, ha abogado por una nueva regulación de este tipo de viviendas, dado que la vigente es de 2017 y está “obsoleta”. “Hay que adaptarla a la actividad empresarial”, resume. “Existe un limbo jurídico al que se ha sumado mucha gente para hacer negocio”, lamenta. En esta línea, hace referencia a datos que maneja el Clúster y que indican que 11 propietarios poseen 2.500 VUTs. “Eso es funcionar como una empresa”, insiste. La Asociación de Viviendas Turísticas de Galicia (Aviturga), por su parte, recalca que “no representamos ni el 2 por ciento del parque inmobiliario de Galicia”, por lo que se desmarcan como una de las causas de los problemas de acceso a una vivienda.

