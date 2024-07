A hacer un ciclo a Alemania, pero con la ABAU hecha

Un total de 272 alumnos de centros de la comarca arrancaron ayer la segunda convocatoria de las ppruebas de acceso a la universidad. Lo hicieron, en la mayoría de los casos, al haber suspendido alguna asignatura, aunque hubo casos puntuales de subida de notas.

El caso de Santiago Rosol, recién graduado en el IES Valle-Inclán, es común y al mismo tiempo no tanto: con familia de origen alemán, se marchará estecurso a estudiar un ciclo de ingeniería al país germano para la cual no le hará falta la selectividad, pero decidió “dejar hecha la ABAU” por lo que pueda pasar en un futuro.

Al mismo tiempo, se presenta a la segunda convocatoria de la selectividad porque no pudo hacerlo en junio: le quedó Lengua Castellana. Recién salido del examen de Lingua Galega, cuenta que no había estudiado demasiado para esta asignatura, pero está contento con el resultado.

Exámenes adaptados: dislexia

Uxía Areses y Aitor García, del IES Frei Martín Sarmiento, se mostraban con bastantes ganas de realizar los distintos exámenes que componen su selectividad. Ambos son estudiantes del mismo instituto, pero realizaron las pruebas en aulas distintas de la Escola de Enxeñaría Forestal. “Tengo dislexia”, explica Aitor.

Por ese motivo, a alumnos que hayan probado que tienen necesidades específicas de apoyo educativo para los estudios mediante un justificante del psicólogo, se les permite una adaptación de la selectividad. De este modo, les dan 30 minutos más para cada examen, que realizan en una estancia separada del resto. También verá penalizadas únicamente las faltas de ortografía regladas en las áreas lingüísticas hasta dos tercios de la puntuación total, y como máximo podrán restársele 3 puntos.

Él dudaba de si presentarse este curso o dejarlo para más adelante, pero decidió que era la ocasiónde hacerlo “porque el año que viene “va a ser más difícil la selectividad”, indica. Se refiere a que cambiará el modelo que se implementó en la ABAU de toda España con motivo del COVID. Mientras tanto, su compañera de clase, Uxía, ha visto comprometido su sueño de hacer la carrera de Psicología en la Universidade de Santiago al no haber entrado en la primera convocatoria de junio: “Estoy pensando en hacer un ciclo y si no, Sociología es una carrera que me gusta mucho”, explica.

Además, igualmente podrá cursarla en Santiago de Compostela, que también era para ella prioritario.

