Mercedes García Fernández gaña o sorteo de Estrela de Marín

Tralo sorteo efectuado onte na sede social da asociación, con motivo da “Campaña Estrela”, a gañadora foi Mercedes García Fernández, que selou a súa tarxeta nos comercios Julia Novegil, Five Sport e Bule Bule polo que disporá de tres vales compra de 50€ para consumir nestes establecementos. Forma parte do club de fidelización de “Comercio do Morrazo”, polo que recibirá na súa tarxeta de fidelización 50 euros máis.