Los restaurantes Xerfa y O Vasko vencen en el concurso Sanxenxo Degusta Tapas

Los platos “Sabe a Galicia”, del restaurante Xerfa, y “Ravioli de Bacalao al pil pil”, de O Vasko, lograron los primeros premios en la categoría Creativa y tradicional del XIII Sanxenxo Degusta Tapas. El concejal de Turismo, Juan Deza, realizó ayer la entrega de los diplomas a los ganadores en la que los segundos premios recayeron también en ambos restaurantes en las dos categorías con el Tartar de Langostino de O Vasko y “O cocho da Avoa” del Restaurante Xerfa. Las terceras tapas mejor valoradas por el público fueron la “Albóndiga de Merluza y gamba con lactonesa de alga” de La Taberna de Rotilio y el “Fetuccine pirata” de la Terraza del Mar.

La edición décimo tercera del Sanxenxo Degusta Tapas repartió cerca de 6.000 tapas servidas en los 23 locales participantes con un total de 40 tapas diferentes a un precio de 3 euros. “Trátase dunha iniciativa na que a hostalería local implícase e iso nótase na calidade das súas tapas e dos productos que se empregan e iso sempre é valorado polos clientes que as consumen”, asegura Juan Deza. Los restaurantes participantes fueron A Fonte da Vella, Asador Aserradero, Bar A Lonxa Portonovo, Cervecería Azor, Gastro Bar La Cueva, Taberna de Rotilio, Arrocería Boca do Río, Asador O Forno, Castelao, Chiringuito Prado Bello, Hotel Riveiro, Mar do Pintor, O Vasko, Papá Pato, Restaurante Fidel, Restaurante Ollares da Ría, Taberna A Batea, Taberna Lilaina, O Risonsiño, Pepa A Loba, Restaurante O Pescador, Restaurante Xerfa, Taberna A Codia y Terraza del Mar.

Además, también se develaron los premios del público que consistieron en viajes a Ons, estancias para dos personas, tickets para el Racing Dakart, visitas a bodegas y comidas o cenas en los distintos restaurantes.