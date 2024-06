Arrancan las rebajas de verano con descuentos de hasta el 50%

Las rebajas irrumpen con fuerza tan solo una semana después de la entrada del verano. Lejos quedan aquellos años en los que había que esperar al mes de julio para aprovecharse de los descuentos especiales de esta época del año. Desde ayer, la mayoría de las tiendas, tanto el pequeño comercio como las grandes cadenas, ya lucen carteles en sus escaparates con importantes reducciones en los precios de partida, que van desde el 20% hasta un jugoso 50%.

Como cada año, los comercios de ropa y calzado son los más frecuentados estas jornadas, especialmente los de moda de mujer. De hecho, ayer en Pontevedra la mayoría de los clientes en este sentido eran mujeres de diferentes edades franjas de edad.

Una tienda de calzado en la calle Benito Corbal. / RAFA VÁZQUEZ

Para Carla Rodríguez, las rebajas suponen una oportunidad para poder comprar aquellas prendas “que no necesitas, porque realmente nadie necesitamos ya ni ropa ni calzado, pero que te apetece comprar”. En todo caso, destaca que “aunque los precios sean buenos, intento moderarme para no realizar un consumo compulsivo, ya que no es bueno para nadie, y mucho menos para el medio ambiente”.

Hay que recordar que la primavera inusual, en la que las temperaturas no comenzaron a subir hasta la cercanía del verano, hicieron que las ventas en este sentido no fueran demasiado buenas, o al menos no igualasen cifras de años previos. Ahora, el sector espera poder recuperar parte de los ingresos que no recibió en tiempo.

Algunas cadenas, de hecho, ya se encuentran en el proceso de las segundas e incluso las terceras rebajas de verano.

