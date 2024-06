“Cuesta ilustrar tu primer cómic, pero es maravilloso”

El festival íntegramente dedicado al cómico, BDra Gráfica, abrió este jueves su segunda edición en la Plaza de A Ferrería, con el objetivo de “acercar al público el noveno arte y hacerlo de la manera más natural, con las librerías, los editores y los autores”, indicó en su apertura Kiko da Silva.

El alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, fue el encargado de inaugurar tres días dedicados al cómic junto al dibujante y alma mater del evento. El autor homenajeado este año es Miguelanxo Prado, a quien concedieron un premio a su trayectoria en el estreno de su exposición en la Fundación Manuel Moldes. Además, Pontevedra tendrá el honor de recibir al historietista de Spirou, Émile Bravo.

Hoy, entre las actividades programadas, hay una master class de fisioterapia para dibujantes y otra de dibujo de Banda Diseñada. Además, exposiciones como la de Miguelanxo Prado, “Presas Fáciles” y “Carbón”, película que combina la obra de MAX y Cesc Mulet con el espacio expositivo, continuarán abiertas hasta finales del mes de julio.

Uno de los 25 puestos que pueden encontrarse en la carpa es el de Daniel Albanese, socio de los ferrolanos Manuel y Luis Rodríguez, que abrió la única tienda de cómics de todo el Salnés, Metrópolis, en Vilagarcía. “La Banda Diseñada te cuenta las historias de una forma más cercana”, comenta mientras muestra títulos de Paco Roca.

El dibujante Alexandre Senende en la presentación. | // GUSTAVO SANTOS / Gala Dacosta

Alexandre Senande fue el encargado de dibujar la obra de Andrés Castro y Ozo Perozo, “Sentinelas da Lúa Carmesí”, realizaron ayer la primera presentación del BDragráfica. Salido de la escuela O Garaxe Hermético de Da Silva, le ofrecieron su primera experiencia profesional como dibujante de cómic desde la editorial Galaxia. Senande relata que “cuando me habló Kiko de este guion audiovisual para el que necesitaban un dibujante, me metí de cabeza.” Eso sí, “supongo que como todas las primeras veces, cuesta ilustrar tu primer cómic, pero es maravilloso. Usé mucha documentación gráfica y me basé en cosas que conocía”, confiesa, ya que tuvo apenas unos 7 o 9 meses para completar una obra que suele hacerse en el plazo de un año.

Otro problema añadido, dice, “fue el número de páginas, que teníamos limitado”. Asegura que “en la primera parte improvisé bastante, puede verse en algunas partes, pero para la segunda noté la mejoría y estoy muy contento, deseando que salga”.

Suscríbete para seguir leyendo