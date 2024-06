“El cáncer es puro azar: uno de cada 2 hombres y una de cada 3 o 4 mujeres vamos a tenerlo”

El Pazo da Cultura fue escenario ayer de un encuentro dedicado al “Impacto do cancro de mama no ámbito estético, sexual e emocional” en el que Libélulas BCS Pontevedra, en colaboración con la Escuela de Piragüismo Ciudad de Pontevedra y el Concello, convocó a tres destacados especialistas en esa enfermedad: el cirujano Gonzalo De Castro Parga, la ginecóloga Vanesa Rodríguez y el cirujano e investigador Jorge Cameselle.

–Lleva más de 35 años como investigador del cáncer de mama ¿cómo ha cambiado el escenario de esta enfermedad?

–Muchísimo, desde que leí la tesis en 1989 hasta ahora ha dado un vuelco, afortunadamente. Ha cambiado como lo ha hecho el mundo. Cuando empecé a investigar conocíamos muy poco sobre la genética, de hecho conocíamos patrones de herencia pero no los datos de la genética, porque el genoma humano se describió en el año 2000. Y los avances en medicamentos son extraordinarios, hay fármacos totalmente nuevos, digamos que a la carta; la quimio en aquel entonces funcionaba muy poco, las secuelas de ella y de la radioterapia eran muy importantes, y el cribado en cáncer de mama hoy se ha generalizado a toda la población. Todo ha dado un vuelco.

–¿Ha sido el cribado, que posibilita la intervención temprana, la principal revolución?

–Hasta hace muy poco el cribado poblacional ha sido el responsable de la más importante mejoría en la supervivencia. Hasta hace poco era el único gran evento, y en la última década medicamentos dirigidos contra moléculas específicas han permitido reconvertir cánceres de mal pronóstico en otros de buen pronóstico. Son evidencias.

–¿Se van a modificar los cribados?

–Muy pronto, muy pronto se modificarán con aparatos de radiografía, como tomosíntesis etc, más específicos y con menos radiación. Ya ha habido una evolución, cada vez los aparatos son más sensibles y con menos radiación, se ha producido una evolución tecnológica y ahora, aunque no se han incorporado al cribado, se han sumado técnicas como resonancia para definir mejor, también la PET, la tomografía por emisión de positrones, para el seguimiento de las pacientes. Ha habido unos cambios enormes.

–¿Cuál es el principal mensaje que se le debería transmitir una mujer respecto al cáncer de mama?

–El mensaje central es que el diagnóstico precoz es esencial, que las mujeres deben participar en los cribados mamográficos, e igualmente en otros casos como en los de cáncer de colon o cuello uterino. Y si ya presenta síntomas o sospechas, no retrasar la consulta y acudir al médico. Además la recomendación sería una vida sana, evitando la obesidad, comiendo mejor, haciendo ejercicio, evitando el alcohol y siendo muy feliz. Los hábitos saludables son muy importantes, hay por ejemplo que promover el ejercicio físico, no necesariamente ir al gimnasio pero tener en cuenta que la gente cada vez nuestras vidas son más sedentarias y no debería. También hay que comer sano, que significa comer verde, muchas verduras y fruta, y evitar sobre todo las dietas hipercalóricas. Está más que demostrado que países con dietas hipercalóricas, como Estados Unidos, tienen mucho más cáncer en general y más obesidad que otros países por ejemplo de estilo mediterráneo. Y con la globalización y los trabajos, las grandes ciudades, estamos perdiendo ese hábito de comer en familia y sano, y sustituyéndolo por comida rápida y comida basura.

Hoy los tratamientos nos permiten ser optimistas, enfermos que antes no se curaban actualmente son enfermos crónicos y se mueren de otras cosas

–Con todo ¿los hábitos saludables nos garantizan no caer enfermos?

–Es importante tener en cuenta que el cáncer es puro azar, se produce por azar, es un sumatorio de errores que tiene muy poco que ver con que seamos de una forma u otra. Los hábitos saludables reducen la probabilidad de tenerlo, pero tener un cáncer es puro azar: uno de cada 2 hombres y 1 de cada 3 o 4 mujeres vamos a tenerlo. Eso no quiere decir que vayamos a morir, pero vamos a tener un cáncer, porque aumenta la esperanza de vida, y eso también es una buena señal, indica que no morimos por enfermedades infecciosas, que la supervivencia se prolonga mucho etc.

–Ha señalado a la felicidad ¿ser feliz es importante para prevenir el cáncer?

–Ser feliz es importante para vivir, porque hay personas que viven mucho y no son felices y así no merece la pena. Y otras que viven poco y son muy felices y su vida está plena. Lo importante es la felicidad. Y además no hay que tenerle miedo al cáncer, sí a la enfermedad, en el sentido de que cuanto más lejos esté, mejor, pero hoy los tratamientos nos permiten ser optimistas, enfermos que antes no se curaban actualmente son enfermos crónicos y se mueren de otras cosas.

