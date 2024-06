Los pontevedreses pierden 3.300 puntos del carné en un año: un tercio se debe al consumo de drogas

El Gobierno ha rechazado la creación de una vía alternativa a la N-541, una posibilidad que se planteó en el marco del conocido como “Pacto de Pedre”, tras el accidente de un autobús en la Nochebuena de 2022 en el que fallecieron siete personas. En respuesta a una pregunta del diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, el Gobierno explica que “los tráficos actualmente existentes en la N-541 en las provincias de Ourense y Pontevedra no presentan cifras ni crecimientos que justifiquen la planificación de una nueva vía alternativa” y añade que “ningún tramo de la carretera N-541 ha sido considerado como Tramo de Concentración de Accidentes (TCA) dentro de las dos últimas actualizaciones de dichos tramos”. También apunta que, según el Ministerio del Interior, en el período 2019-2023, “en la provincia de Pontevedra, la carretera N-541 no presenta una intensidad media de circulación diaria de vehículos muy elevada, si se compara con otras a nivel provincial y teniendo en cuenta que no presenta una alta siniestralidad con respecto al resto de vías de esta provincia (en torno al 1.43% de los siniestros con víctimas de la provincia)”, reconociendo que en 2022 el número de fallecidos fue superior, pero a consecuencia de “un único accidente sufrido por un transporte colectivo de viajeros y no por accidentes aislados entre sí”. Asegura que “el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible (MITMS) señala que es conocedor del estado de las carreteras de su red, así como de las intensidades de tráfico existentes y sus crecimientos, diseñando, en consecuencia, una planificación, proyectos, obras y explotación acorde con sus necesidades” y apunta que “la N-541 entre Ourense y Pontevedra sirve a un itinerario que también puede ser atendido actualmente a través de vías de alta capacidad, concretamente la autovía A-52 desde Ourense hasta O Porriño, la A-55 hasta Puxeiros y finalmente la AP-9 hasta Pontevedra. En el tramo de peaje de la AP-9 entre Puxeiros y Pontevedra el MITMS tiene una autovía planificada, la A-57 de la cual está siendo ejecutada actualmente el primer tramo de la circunvalación de Pontevedra entre Vilaboa y Ermida”.