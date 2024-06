“Siempre, pese a lo que puedas imaginar, la realidad si no te supera al menos te iguala”

La Fundación Manuel Moldes inaugura su programa de exposiciones temporales dedicado a significados artistas gallegos con la muestra “Presas fáciles” de Miguelanxo Prado. Ésta reúne alrededor de 70 originales y bosquejos preparatorios firmados por el que es una referencia del cómic y la animación en España.

–¿Qué presenta en esta exposición?

–Son las dos historias que corresponden al ciclo de “Presas fáciles”. La primera se publicó hace 8 años y era sobre una investigación policial de las preferentes y los desahucios, y la novedad, que es la historia que acaba de publicarse este último mes, que es también otro caso de la misma pareja de policías, en este caso alrededor de la pornografía infantil. Son esas dos historias con los mismos personajes (de hecho en la edición española ya se publicaron en un volumen integral) y hay una muy buena cantidad de originales que forman parte de la exposición, y también algunos de los bosquejos preparatorios y de los trabajos previos.

–¿Cómo nacen sus historias?

–Estas dos en concreto, además de un modo muy claro, tienen ambas como origen una noticia. En el primer caso fue a través de la radio que me enteré del primer caso que conocimos de una pareja de ancianos que acababa de suicidarse en Palma de Mallorca porque habían perdido todo entre las preferentes y la hipoteca, que de hecho su hipoteca era porque era la garantía de un préstamo hipotecario de un hijo. En aquel momento, cuando escuché la noticia, ni siquiera sabíamos que se llamaban preferentes, era el primer caso del que tuve conocimiento. Y la segunda de las historias también fue una noticia, en este caso que leí en el periódico, de una madre con dos hijas y que cuando vi de qué trataba el asunto pensé que era un asunto que podía tratar yo a través de una de estas historias en cómic.

–Es decir, que la realidad también supera al cómic

–Por desgracia muchas veces sí. Cuando estamos trabajando con parámetros realistas, porque cuando uno hace ciencia ficción y se proyecta muy lejos a veces conseguimos alejarnos y que sea más diferentes, pero cuando las historias están muy apegadas a la realidad es muy difícil superarla. Siempre, pese a lo que tu puedas pensar e imaginar, la realidad si no te supera sí que al menos te iguala.

No se podría explicar la cultura del siglo XX sin el cómic y el cine. Y la del XXI va un poco por los mismos caminos pero incorporando un nuevo lenguaje, que ya se desarrolló clarísimamente en este siglo, que es el videojuego y todo lo que lo rodea

–Publicó por primera vez con poco más de 20 años y lleva más de 40 firmando cómics ¿qué aportó este arte a la historia de la creatividad?

–En el siglo XX el cómic y el cine fueron los únicos nuevos lenguajes que el ser humano aportó a la historia de su creatividad, el resto fueron todos un continuar con las tradiciones ya seculares, y de hecho se convirtieron en los canales novedosos para contar historias, aportar nuevas formas de analizar nuestra sociedad y al ser humano ante si mismo. Y en concreto en el cómic se vio muy claramente porque su evolución fue en ese sentido más lenta que la del cine pero a partir de los años 90 ya pudimos encontrar en él absolutamente todas las temáticas posibles e imaginables, desde las obras más serias, incluso en la vanguardia estética y de planteamientos narrativos, a las fórmulas más comerciales y populares. No se podría explicar la cultura del siglo XX sin el cómic y el cine. Y la del XXI va un poco por los mismos caminos pero incorporando un nuevo lenguaje, que ya se desarrolló clarísimamente en este siglo, que es el videojuego y todo lo que lo rodea, que hoy ya es un lenguaje tan complejo y abierto como el cómic y el cine, ya no es un medio de evasión sino ya productos mucho más complejos y elaborados.

–¿Qué cómics lee?

–Es imposible dejar de lado una parte que es de estricto sentido profesional: tengo que leer de todo. Si quiero considerarme un autor que pretende interesar al público estoy convencido de que si conoces lo que hacen los demás tienes muchas posibilidades de quedar anquilosado, cerrado en un espacio reducido en el que hayas podido evolucionar, así que intento leer de todo.

–¿Y sus gustos personales?

–Dentro de ellos tengo especial preferencia por lo que podríamos llamar cómic europeo, de autor, en el que hay una concepción más personal de la obra. Pero ahí también van entrando muchos autores japoneses, que me parecen fascinantes, y también del mercado americano, incluso una parte de la producción de superhéroes que me parece muy interesante y me enriquece también. Pero básicamente es en el cómic europeo en que le siento más reflejado como autor y también más cómodo como lector.

Carballedo acoge una exposición de ilustraciones del dibujante para el libro “Os animais de Fraguas” El Centro Cultural Antonio Fraguas acoge la exposición de ilustraciones de Miguelanxo Prado para el libro “Os animais de Fraguas”. El alcalde de Cerdedo-Cotobade, Jorge Cubela, y la presidenta del patronato de la fundación que lleva el nombre del insigne etnógrafo gallego encabezaron la apertura de la muestra, que podrá visitarse de 10 a 13.30 horas, previa solicitud de acceso en la Casa Consistorial. Los portavoces municipales señalan que “Os animais de Fraguas” surge “del trabajo realizado por la responsable de la Biblioteca y patrona del Museo do Pobo Galego Rosa Méndez García, que en el momento de ir catalogando el enorme legado de este intelectual descubrió unos manuscritos en gallegos que contenían interesantes acotaciones que describían algunas creencias populares alrededor de distintos animales”. El libro, añaden, recoge “el diálogo entre el texto de Antonio Fraguas y las imágenes de Miguelanxo Prado, alrededor de la extraordinaria importancia de la presencia y de las creencias sobre los animales en la cultura tradicional gallega”. Con anterioridad a la apertura de la exposición, se celebró la reunión del patronato de la Fundación Antonio Fraguas.

Suscríbete para seguir leyendo