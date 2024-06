A comarca ten hoxe unha cita coa noite máxica e as cacharelas do San Xoán

É a noite máis curta do ano e tamén a máis máxica. O San Xoán celebrarase dende ben avanzada a tarde con sardiñas, churrasco e cacharelas nas principales vilas da comarca, ademais de na propia cidade. Así, Pontevedra, Marín e Sanxenxo invitan a participar na festa, sen esquecer a Poio, cun San Xoán ao grande.

No caso da capital, este ano o Concello recibiu 153 comunicacións para a celebración de fogueiras en distintos puntos. Delas, dez foron de entidades veciñais como a Asociación Veciñal A Pedreira, Cultural de Mourente, Cultural da Piolla, Amigos do Camiño Portugués, O mirador, Casino Mercantil, Recriativa de Xeve, Asociación de Veciños de Ponte Muíños, Salcedo Norte e Comisión de festas de San Cibrán de Tomeza. Así mesmo, hai comunicacións particulares de todas as parroquias: Canicouva, Alba, Campañó, Tomeza, Marcón, Salcedo, Lourizán, Cerponzóns, Santa María e Santo André de Xeve, Verducido, Bora, Mourente, Lérez, Ponte Sampaio e en zonas perimetrais da cidade.

Pola súa banda, o Concello de Sanxenxo tramitou un total de 266 permisos para a celebración de fogueiras. Do total, dez realizaranse en Caneliñas, seis en Silgar, unha en Panadeira, seis noutros espazos públicos e 243 en leiras privadas. Nas autorizacións inclúese o número de participantes que suman un total de 2.673 asistentes. A cifra deste ano é unha das máis altas das últimas edicións, segundo informa o Concello, que porá en marcha un operativo especial da Policía Local, Emerxencias e o servizo de limpeza

En canto a Marín, o Concello recibiu un cento de peticións para fogueiras. O goberno local lembra que está prohibido facer cacharelas sobre as vías públicas pavimentadas, praias, xardíns ou zonas verdes, así como baixo tendidos eléctricos e telefónicos. As fogueiras terán que gardar unha separación mínima de 12 metros coa vexetación, casas e edificios máis próximos.