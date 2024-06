Los alquileres, la compraventa y las viviendas turísticas en Pontevedra, en fase de estudio

El Concello de Pontevedra ha avanzado la temática que analizará el estudio que va a encargar para conocer el estado real de la vivienda en la ciudad. Estas primeras pinceladas ya son de conocimiento de los integrantes de la Comisión de Urbanismo. El concelleiro responsable del área, Alberto Oubiña, explicó que el estudio “nos va a poner encima de la mesa muchos datos para poder seguir avanzando en diferentes campos”, por lo que espera que se trate “de un excelentísimo trabajo” que saldrá a contratación en las próximas semanas.

El edil nacionalista recordó que “vamos a analizar una serie de parámetros que hasta ahora no se habían analizado, pero que son muy interesantes para desarrollar políticas en la ciudad”. Recordó que no se trata solamente de estudiar el ámbito de la vivienda, donde las competencias del Concello son bastante limitadas”, sino también aspectos como valoraciones dentro del mundo del alquiler, de la compra-venta, estudios comparativos con otras localidades de la comarca y del resto de ciudades desde el año 2021 para evitar la situación anómala de la pandemia; situación de la vivienda turística, conocer el número de viviendas susceptibles de construcción al amparo del PXOM actual y de un hipotético nuevo PXOM teniendo en cuenta la normativa marco actual, o estudios valorativos sobre la necesidad o no de declarar zonas de mercado tensionado.

Entre los parámetros a estudiar estará un estudio de las características de las viviendas vacías y segundas residencias, detallando las viviendas vacías y disponibles para a alquiler, las viviendas vacías y disponibles para la compra y la ocupación de las segundas residencias. En los tres casos se observará la distribución por zonas, precios, relación de metros cuadrados, estado, vacía o amueblada, alquileres con pleno derecho a compra, comparativa con ciudades y comarca.

También se realizará un estudio de las características de la compraventa de viviendas en los años 2021, 2022 y 2023, incluyendo datos generales, distribución por zonas, precios, relación de metros cuadrados, estado de las mismas y una comparativa con la comarca y el resto de ciudades, así como los perfiles de los compradores y vendedores (edad, estudios, renta, situación laboral, tamaño del hogar y comparación con la comarca y resto de ciudades), así como de los créditos hipotecarios que se solicitan (entidades, condiciones actuales, media de cantidades emprestadas, plazos y recibos mensuales).

El estudio también incluirá un análisis de las características de alquiler de vivienda habitual en los años 2021, 2022 y 2023 y las características de “cohousing” en los mismo años, en ambos casos con datos generales, distribución por zonas, precios, relación de metros cuadrados, estado de las mismas y comparativa con la comarca y resto de ciudades, así como perfiles (edad, estudios, renta, situación laboral, tamaño del hogar y comparativa con la comarca y resto de ciudades).

Se observarán también estudios relacionados con el Plan Xeral de Ordenación (PXOM) del Concello de Pontevedra: cálculo de la capacidad máxima residencial, cálculo de viviendas disponibles según el PXOM actual y cálculo de viviendas disponibles teniendo en cuenta la normativa actual en una hipotética aprobación de un nuevo PXOM.

El estudio incluirá una propuesta de extensión de los Entornos de Rehabilitación Integral, con análisis de los ámbitos de actuación actuales (Casco histórico y Estribela), propuesta de ámbito de ampliación y análisis de alternativas (A Moureira y Estribela).

Otras cuestiones que se observarán son los alquileres turísticos (número, distribución por zonas, tiempo medio de alquiler, distribución temporal, estudio sobre afición de la misma sobre la demanda y la oferta en la vivienda de la ciudad, comparativa con la comarca y resto de ciudades y estudio específico de censo de VUT en la ciudad, particularmente en el Casco Histórico), la movilidad residencial (localización de la vivienda anterior, régimen de tenencia de la vivienda anterior, motivos cambio de la vivienda anterior), las ayudas económicas (análisis del impacto de las ayudas al alquiler, análisis del impacto de las ayudas encaminadas a la mejora energética de los hogares, análisis de otras ayudas percibidas por los propietarios de vivienda e importes medios percibidos), un estudio específico conforme a los requisitos establecidos por el artículo 18 de la Ley 12/2023, de 24 de mayo , por el derecho a la vivienda, y del artículo 9 de la Ley 10/2023, de 28 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas de la Xunta, encaminado a la detección de la necesidad o no de la declaración de zonas de mercado tensionado en el Concello de Pontevedra, así como estudios necesarios marcados por la normativa referida encaminados a la determinación (o no) de la necesidad de declaración de zona tensionada, y elaboración de documentación necesaria para el cumplimiento de la solicitud, si fuera necesario solicitar la declaración.