Mínimos incidentes en una jornada en la que oposiciones y triatlón compartieron terreno

Los nervios que durante los últimos meses, y en especial en las últimas semanas, experimentaron los aspirantes a alguna plaza da Educación de la Xunta de Galicia se terminaron este sábado tras la realización del examen, o al menos hasta que se conozcan los resultados de las pruebas. Un total de 3.190 personas estaban admitidas como opositoras para examinarse en los centros de Pontevedra, aunque, como es lógico, no todas se presentaron finalmente. A nivel gallego eran 21.230 para 1.743 plazas.

Las pruebas, con 195 tribunales, se realizaron en 15 localidades gallegas. En el caso de la ciudad del Lérez, con 27 tribunales, el mayor número de convocados fue citado en el IES A Xunqueira I, con 373, y en el centro público de educación y promoción de adultos, EPAPU Río Lérez (en el antiguo Magisterio, en la Avenida de Bos Aires), con 370. En ambos casos, los edificios se encuentran en la zona afectada por los cortes de tráfico con motivo del Campeonato de España de Triatlón, que como es habitual tiene lugar a orillas del río.

Explicación a los admitidos a examen en Pontevedra. / R.V.

Pero no fueron los únicos centros en esta situación, también lo estuvieron el IES A Xunqueira II (114 opositores admitidos), CEIP A Xunqueira II y CIFP A Xunqueira (con 248) y el IES A Xunqueira II. En total, entre los seis superaron los 1.300 citados. Las pruebas comenzaron en toda las sedes gallegas a las nueve de la mañana, pero el movimiento en la zona ya se notó desde una hora antes para los más previsores. Los incidentes al respecto fueron mínimos y, básicamente, afectaron a los más despistados, que no contaron, o no se acordaron, de la coincidencia del evento deportivo y las oposiciones.

Opositores aguardan el inicio de los exámenes. / R.V.

San Salvador, buena opción para aparcar

Como es lógico, muchos de los residentes en la ciudad y localidades cercanas, como Poio, Marín o Sanxenxo, ya estaban al tanto de la celebración del Triatlón y de las complicaciones que tendrían para acceder a los puntos de examen si se acercaban en coche. Por ello, una de las opciones más cómodas fue la de aparcar en la zona de San Salvador y llegar andando en unos veinte minutos hasta el centro educativo en cuestión.

El evento deportivo va aparejado de restricciones en la movilidad a motor en la ciudad durante todo el fin de semana. Así, entre las afectaciones más destacables está el tramo de la Avenida de Bos Aires comprendido entre el Puente de Os Tirantes y Monte Porreiro, que permanece cerrado hasta las once de la noche del domingo. El acceso de los residentes se puede realizar por la calle Ernestina Otero.

Las restricciones de tráfico también obligaron a cerrar la línea 1 del transporte urbano y reforzarse la línea dos que dobla su frecuencia estos días.

Suscríbete para seguir leyendo