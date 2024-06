Lores: “Pontevedra avanzou nestes 25 anos máis que a maioría das cidades en cincuenta”

“A viaxe conxunta ao porvir que a cidade comezou en 1999 aínda ten moitas etapas que avanzar, probablemente as máis importantes por percorrer”. Estas foron as palabras de Miguel Anxo Fernández Lores, alcalde de Pontevedra, no acto que tivo lugar este sábado no Teatro Principal da cidade para conmemorar os seus 25 anos na Alcaldía da capital da provincia. Na celebración estivo arroupado por todo o seu equipo e pola portavoz nacional do Bloque Nacionalista Galego, Ana Pontón, coa que se fundíu nunha sincera aperta e despois de recibir os fortes aplausos dun auditorio que se puxo en pé para a ocasión.

O rexedor municipal amosou o seu convencemento de que os retos que veñen por diante “son de aúpa” e “van revolucionar o día a día das nosas vidas e das nosas cidades”, polo que apostou por aproveitar a posición avanzada na que está Pontevedra e seguir confiando no proxecto e o modelo de cidade nacionalista.

“Entre todos e todas vamos a seguir avanzando, superando retos e conquistando un futuro mellor. Adaptarse e adiantarse non vai ser fácil, vai esixir estar en tensión, usar moita intelixencia e moita ilusión, moita razón e máis corazón. Pero estou convencido de que Pontevedra os vai superar con éxito. Pontevedra non vai renunciar a seguir avanzando, a ser un concello de vangarda”, afirmou, subliñando que “camarón que se duerme se lo lleva la corriente”.

Lores botou a vista atrás e lembrou que en abril de 1999 o grupo do BNG fixo á cidadanía “unha proposta radicalmente diferente, alternativa, rompedora e novidosa, contracultural e feita con coñecemento e paixón, con intelixencia e entusiasmo; con razón e corazón fronte a solucións simplonas e máxicas”.

E este proxecto “valente” foi, precisamente, o que, segundo o alcalde, recuperou o moito tempo que tiña de atraso a cidade e, ademais,a adiantou: “Pontevedra avanzou nestes 25 anos máis que a maioría das cidades en 50 anos”.

Lores co seu equipo do BNG ao final do acto no Teatro Principal. / RAFA VÁZQUEZ

Ese modelo de cidade, tan premiado a nivel nacional e internacional, supuxo calidade de vida, as solucións para o ciclo da agua, as zonas de baixas emisións ou a compostaxe. “A todos se nos incha o peito cando dicimos que somos de Pontevedra. Quen o ía dicir, quen o podía pensar hai 25 anos. Polo tanto, temos moito que celebrar, moitísimo!”, afirmou entusiasmado Lores.

O alcalde fixo fincapé en que o modelo BNG, hoxe de éxito demostrado, ten dúas bases sólidas: nacionalismo e sustentabilidade. Nacionalismo, dixo, “por confiar nas potencialidades e capacidades propias e por buscar tamén solucións propias aos problemas propios aprendendo de todas partes, do máis avanzando do mundo, pero aplicando aquilo de non virá de fora remedio nin espranza”.

E sustentabilidade, engadiu, “por querer deixar un mundo mellor a quen vén detrás, poñendo ás persoas no centro das políticas públicas e mellorando a contorna, recuperando os valores ambientais e patrimoniais e poñéndoos en valor para uso e goce das persoas e da biodiversidade”.

“Deixamos de lado as obras e actuacións faraónicas, aforrando até o último euro e mirando polo viabilidade económica no futuro”, lembrou o nacionalista.

“Tras estes 25 anos a realidade superou as mellores previsións; o logro é un mérito colectivo, porque sen o meu equipo, sen a miña organización e, sobre todo, sen a colaboración e implicación dos sectores máis dinámicos, das persoas que lle queren a Pontevedra e buscan un futuro mellor para Pontevedra, non tería sido posíbel avanzar a enorme velocidade que se avanzou”, resumiu, para poñer fin á súa intervención facendo unha chamada a seguir traballando pola cidade: “Adiante Pontevedra!”

Público asistente á celebración no Teatro Principal, que se encheu para a ocasión. / RAFA VAZQUEZ

Pontón: “Que se preocupen na dereita, hai Lores para dar e tomar”

A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, mostrou na súa intervención o seu “agradecemento e orgullo” pola “xigantesca” tarefa desenvolvida por Lores e o seu equipo ao longo destes 25 anos e que trouxo como consecuencia “unha obra transformadora que puxo a Pontevedra no mapa do mundo e que fixo da cidade un referente internacional de calidade de vida e benestar e, sobre todo, que mellorou a vida da xente”.

Pontón tamén fixo referencia ao futuro e dixo ver ao alcalde pontevedrés e ao seu equipo “ilusionado, con proxectos e con ideas para facer da próxima década a de maior avance, modernización e dinamismo da historia de Pontevedra”.

“Que se preocupen na banda da dereita porque hai Lores para dar e tomar!”, recalcou. A líder nacionalista destacou que aínda que moitas veces se pensa que as grandes transformacións teñen que ver co cambio material, “os cambios máis duradeiros teñen que ver co inmaterial, coas emocións e os valores” . “A verdadeira política, a política con maiúsculas, é aquela que ten por obxectivo mellorar a vida das persoas e que sexan protagonistas da vida da súa cidade”, afirmou.

“Co BNG os cartos públicos son sagrados”, dixo Vilaverde

Pola súa banda, a tenente de alcalde, Eva Vilaverde, salientou que nun ttempo no que os casos de corrupción no ámbito político están á orde do día, o gobierno local de Pontevedra destaca pola súa honradez e capacidade de xestión. “Con Lores e o BNG os cartos públicos son sagrados e os experimentos fanse con gasosa, nunca cos cartos de todos”, dixo Vilaverde.