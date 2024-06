El churrasco gana peso ante la sardina por San Juan

La plaza de abastos de Pontevedra no aparenta tener la actividad habitual de otros años en las mismas fechas. Ayer estaba “bastante parado”, según comentaban los pescaderos. Hoy esperan que la situación mejore gracias a la proximidad de la noche de San Juan, una celebración que tradicionalmente impulsa la venta de sardinas, si bien en los últimos años ha ido mermando mientras la clientela se dirigía a los puestos de carnicería.

Los motivos son muchos y no es que falte sardina, pero “no es la de antes”. Los placeros señalan que “viene medianiña, hasta agosto no habrá la sardina grande para asar”, algo que ya ocurrió el año pasado. Además, la disponibilidad de sardinas más pequeñas desde hace un par de meses desincentiva a los clientes: “La gente está cansada”, recalcan, y no es “como antes por San Juan, que si valía 18 euros no pasaba nada. Ahora se van mucho al churrasco y ya comprarán sardinas en otro momento”, comenta Tucho, de Cachadas. Irene Carballal, cuyo puesto lleva su nombre en la pescadería de la plaza, explica que hay dos métodos de pesca principales para la sardina: la ardora y el xeito. Esta mañana, solo el xeito salió a pescar, lo que resultará en una menor cantidad de sardinas disponibles en el mercado. Aunque esto podría significar un aumento en los precios debido a la cercanía de San Juan, Tucho menciona que “ayer sobró sardina y hoy vuelve a haber fresca”. La falta de demanda de ayer les sirvió como indicador para prever los precios de hoy: frente a los 5 o 6 euros que costaban las sardinas hace unos días, ayer rondaban los 10 euros en todos los puestos de la plaza.

Una clienta supervisa las sardinas en un puesto del Mercado. | // GUSTAVO SANTOS / Gala Dacosta

Otro de los principales handicap a los que se enfrentan estos días los pescaderos es la competencia de las grandes superficies: “Es difícil competir, aunque por sabor y por calidad no tienen nada que ver las sardinas de supermercado con las nuestras, comenta Rocío Otero desde su puesto. La diferencia radica en que los pescados de las superficies proceden de países como Argentina, mientras que los de la plaza “vienen de los barcos que llegan a puerto a las 7 de la mañana”.

La Noche de San Juan, una de las festividades más importantes del año en Galicia, suele ser un termómetro para el sector pesquero y gastronómico de la región. Las hogueras, los rituales y, sobre todo, las sardinas asadas son protagonistas de esta celebración. Sin embargo, este año, la incertidumbre económica y la disponibilidad limitada de sardinas grandes podrían afectar la afluencia de clientes al mercado.

