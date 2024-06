Una reunión "fructífera" entre Concello y Vivenda saca adelante la Variante de Alba dos décadas después de su propuesta

Reunión “fructífera” la que este viernes han mantenido el alcalde de Pontevedra y la conselleira de Vivenda en el Concello. Del encuentro ha salido el primer acuerdo en firme para sacar adelante la Variante de Alba, el vial que conectará el Norte de la ciudad con las carreteras de Vilagarcía (Po-531) y la de Santiago (N-550) y que dos décadas después de su propuesta sigue sin ejecutarse. Finalmente, y si no hay sorpresas de última hora, se llevará a cabo el trazado diseñado por el gobierno local, con dos carriles y varias rotondas para el calmado del tráfico que permitan una conexión “razonable” para vehículos, biciletas y peatones. Ahora solo quedaría pendiente el OK del gobierno central, en lo referido a la carretera nacional N-550, aunque ambas partes cuentan con que esto no suponga ningún problema.

Miguel Anxo Fernández Lores se mostró “muy contento” al término de la reunión y confesó que “llevo mucho tiempo esperando a que la Xunta de Galicia decida hacer esta variante”. Todo apunta a que el cambio de opinión del gobierno autonómico se debe tanto a la positiva disposición de la nueva conselleira de Vivenda en este asunto como a la carta que ocho asociaciones del municipio enviaron el pasado mes de mayo pidiendo al Concello que solicitase a la Xunta “de forma definitiva” la construcción del vial.

Por su parte, María Martínez Allegue valoró la reunión también en lo referido a otras cuestiones, como la cesión de terrenos de carácter municipal para la construcción de vivienda social de la Xunta en la ciudad, la de posibles alternativas para dejar libre la zona ocupada por la Consellería en la Xunqueira de Alba con su parque de maquinaria o el inicio de las obras de reforma de la carretera PO-546, entre Mollavao y Os Praceres para septiembre u octubre.

Libro de Honra y colgante de Santa Clara

El acuerdo fue anunciado por ambos al término de la primera visita oficial de la nueva conselleira al edificio consistorial, donde firmó en el Libro de Honra y recibió un regalo muy especial por parte del gobierno local: un sencillo y elegante colgante de plata representando el enrejado del histórico Convento de Santa Clara.

En su texto en el libro local, Martínez Allegue expresó su emoción por poder escribir unas palabras “no libro de honra da miña cidade”. “Non teñades dúbida de que sempre, e en calquera condición, traballerei por e para esta a miña cidade, na que aínda temos moito por construir”, afirmó.