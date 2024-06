La reforma del Mirador de A Peixeira, en Portonovo, comenzará después del verano

El Concello ya cuenta con una propuesta de adjudicación para la obra del “Mirador de A Peixeira y la conexión con el campo de San Roque” por 942.892,50 euros, lo que supone una baja respecto al presupuesto base de licitación de 47.645,27 euros. Además, amplía el plazo de la garantía en tres años, respecto al mínimo legalmente exigido, resultando una garantía de cuatro años, y se compromete a ejecutar la obra en un plazo de tres meses y medio.

La empresa elegida es Misturas, Obras e Proxectos, a la espera de una adjudicación definitiva. Los trabajos, en todo caso, no serán inminentes y comenzarán una vez pasado el verano, probablemente no antes de octubre, para no interferir en la época estival. El Mirador de A Peixeira, con vistas a la playa de Caneliñas y la ría, es uno de los lugares más frecuentados por los turistas en la etapa estival.

El gobierno local destaca que “la actuación supondrá un cambio significativo en el espacio”, que abarca una superficie total de 3.100 metros, y está incluida en el Programa Provincial de Infraestruturas e Dotacións Singulares para a Execución da Axenda 2030 (PON2030), a través del cual la Diputación aportará el 80% del coste total, mientras que el Concello de Sanxenxo asumirá el 20% restante.

Añade que “recuperar la fachada marítima del emblemático mirador portonovés de A Peixeira y humanizar la conexión con el campo de San Roque son dos de los objetivos de la actuación. La intención es que la plaza y el frente marítimo reconecten con su origen”. El proyecto contempla una serie de plataformas, enlazadas mediante rampas accesibles y escaleras, que conectarán de forma directa la Praza de San Roque y la Avenida de Pontevedra. Tanto las viviendas como la parte alta del núcleo antiguo de Portonovo se verán beneficiadas por una accesibilidad universal e inclusiva.

El protagonismo del espacio será para el peatón, por lo que el tráfico rodado quedará relegado a un segundo plano mediante estrategias de calmado de tráfico, colocando badenes en la entrada y salida de la zona. En el vial de la Avenida de Pontevedra, el único con acceso rodado, se limita el paso del vehículo a un carril de una sola dirección.

Dentro de los objetivos del proyecto se encuentra la eliminación, en la medida de lo posible, de las barreras arquitectónicas, visuales y ambientales, por lo que se opta por desmantelar parte del gran muro de contención actual con el fin de renaturalizar y descontaminar el frente costero y, en consecuencia, de mejorar paisajísticamente y funcionalmente la conexión del núcleo con el mar. Para ello, además de demoler el muro y tratar de recuperar el territorio y paisaje previo, se incluirán especies arbóreas autóctonas (pino atlántico) y se reutilizarán los materiales de demolición para distintos elementos del mobiliario. En cuanto a la iluminación actual se reemplaza por otro con una proyección más baja, más contenida, totalmente integrada en los muros y barandillas.