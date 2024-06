Pontevedra estrena su primer parque de juegos de agua

El verano comienza a las 23.00 horas de este jueves y es el día elegido por el Concello para abrir el primer parque de juegos de agua de Pontevedra, en el parque Rosalía de Castro de la calle Rafael Areses. Aunque la climatología no era la más propicia, a la espera de que regrese el calor, este estreno ha sido un polo de atracción para numerosos niños, que aguardaban desde hace tiempo por este recinto. Y es que este parque de agua se anunció hace más de tres años. Fue en abril de 2021 cuando la concejalía que dirigía entonces el socialista Iván Puentes, presentaba el proyecto, cuyas obras no comenzaron hasta diciembre de 2022. Para el verano siguiente, con la resaca electoral aún candente, el parque no llegó a funcionar, aunque sí se abrió el parque infantil complementario.

Hubo también talleres infantiles. | // RAFA VÁZQUEZ / N. Davila

Hubo que aguardar hasta ahora, tras el final del curso, para que Pontevedra disponga de un parque ya habitual en otras localidades.

Se adjudicó en su día por unos 310.000 euros y ocupa una superficie de 225 metros cuadrados en una parcela de 3.400 metros cuadrados situada hacia la ribera del río Lérez que discurre por el Paseo de Rafael Areses (entre los puentes de Santiago y de Os Tirantes). Incluye un parque de juegos tradicionales al lado del de juegos de agua, con un gran castillo como pieza estrella.

Entre los elementos instalados se incluyen cañones Tube con rotación de 360º; un arco Spray Loop que generará una suave bruma de agua; soportes Helio 6, con seis chorros giratorios para crear chaparrones refrescante, y Helio 3, con tres chorros para generar una nube de lluvia; un juego táctil con texturas únicas y un pivote acuático interactivo para iniciar o detener el caudal de agua, así como un brazo Silhouette No 1 con un efecto de campana de agua.

Además de apertura del parque, se realizaron talleres infantiles a lo largo de la tarde con el fin de dinamizar la inauguración de este nuevo espacio recreativo.