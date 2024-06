A montaxe do recinto para as atraccións xa anuncia as festas de San Xoán en Poio

Poio xa ten as festas de San Xoán 2024 nas portas. Aída que o programa oficial arranca o sábado a montaxe das atraccións no recinto da Seca xa adianta un recendo festivo ha honra do patrón. O San Xoán comenza coa lectura do pregón, da man do veciño de Campelo, xornalista, columnista e colaborador habitual en medios nacionais, galegos e locais, Rafa Cabaleira, e a entrega dos premios aos mellores deportistas da tempada 2023-2024. O pasarrúas e a animación correrán a cargo de Máis Cantos e a Charanga 112. Este día, ademais, na Praza do Mosteiro actuará o Trío Arena, “a modo de recordo de cando as festas se celebraban, antigamente, no campillo do Mosteiro”.

As alboradas nas parroquias, pola mañá, serán a cargo das agrupacións locais Escola de Música Tradicional de Poio e Vides Novas.

O domingo, o alumnado da Escola de Música de Poio ofrecerá o seu primeiro concerto. Será na Praza do Mosteiro, ás 12.45 horas. Xa pola tarde, as Pandereteiras do Ronsel organizan a tradicional recollida de herbas de San Xoán. Pola noite, a partir das 21.30 horas, na Seca celebrarase a sardiñada popular, coa música de Los Player e rematará co espectáculo de lume e prendido da fogueira.

O luns 24, tras a misa solemne na honra de San Xoán Bautista, coa actuación da Coral de Poio, celebrarase o concerto da Banda de Música de Marín, na Praza do Mosteiro.

Pola tarde, no Parque da Memoria, actuará o mago “Henriko o Feiticeiro”, cun espectáculo para toda a familia ás 19.30 horas. A música pola noite correrá a cargo das orquestras Capitol e Miramar.

O martes 25 a Banda de Música Cultural de Arcade ofrecerá un concerto na Praza do Mosteiro, o Grupo Folclórico Vides Novas participará na Subida a San Martiño e a Escola de Acordeóns de Campelo ofrecerá un concerto na Praza de Arís. Pola noite, Panorama e Gran Parada serán as encargadas de amenizar a festa na Seca.

O mércores, será quenda da Banda de Música de Redondela, que ofrece un concerto na Praza do Mosteiro, e da Escola de Acordeóns de Campelo, na Praza de Liñares. Pola noite, a verbena estará amenizada polas orquestras Kubo e Marbella, e rematará con fogos de lucería.

Este ano vólvese a organizar a festa infantil que se incorporou o ano pasado á programación de San Xoán, que será o xoves 27. Na Seca, desde as 18.00 horas, haberá inchables, escuma e animación musical con Javi Solla.

Duas horas diarias sen ruído nas atraccións para adaptalas ás persoas con autismo

As Festas de San Xoan de Poio volverán ser, por segundo ano, máis inclusivas para toda a cidadanía, de xeito que todos os días silenciaranse as atraccións de feira para que as persoas con Trastorno do Espectro Autista (TEA) poidan disfrutar delas. Desde a concellería de Festexos, Fran Dasilva, explica que a hipersensibilidade auditiva provócalles que os ruídos fortes lles afecten moito máis, ata o punto de converterse nunha barreira importante que lles impide gozar destas atraccións. Por iso, o Goberno local volveu negociar para que este ano se incrementen como mínimo a dúas horas diarias -unha máis que o ano pasado- o funcionamento das atraccións sen son e, deste xeito, garantir que ningunha persoa con autismo teña problemas para acceder a elas. Ademais, por segunda vez os nenos de Poio terán unha festa dedicada para eles dentro da programación do San Xoán, o xoves 27, con inchables gratuítos, escuma e a animación de Javi Solla, que este ano se completarán cunha redución do 50% no prezo das atraccións que continúen no recito da festa ese día.

