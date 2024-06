Sanxenxo habilita cuatro zonas de carga y descarga tras crear la plataforma única de Silgar

Después de aplicar la plataforma única en el paseo de Silgar, a la que no pueden acceder camiones si n permiso de la Policía Local, el Concello de Sanxenxo ha adoptado medidas para regular y ordenar la entrada del tráfico pesado al centro urbano. Así, habilitará cuatro zonas de carga y descarga en las calles Luis Vidal Rocha y Rúa Cesteiros.

El acceso para Rúa Cesteiros se realizará por Rúa Panadeira, Rúa Madrid, Rúa Cesteiros y salida por Rúa Progreso. El servicio en esta calle se podrá realizar en el margen derecho, de 7.00 a 21.00 horas (Carga, descarga y servicios) y, en el margen izquierdo, tramo superior, de 7.00 a 15.00 horas. El tramo inferior del margen izquierdo de Rúa Cesteiros será, única y exclusivamente para carga y descarga las 24 horas del día, laborables y festivos, y el estacionamiento estará prohibido.

El acceso para la Rúa Luis Vidal Rocha se realizará por la zona habitual y la salida se realizará por Paseo Silgar dirección Portonovo, incorporándose hacia Calle Orense. El horario de (carga, descarga y servicios) es de 7.00 a 21.00 horas todos los días de la semana, incluido domingo y festivos.

Los vehículos de 3.500 kilos o más podrán descargar en el Puerto Deportivo, encima de la Praza do Mar o al final del espigón, a la altura del Real Club Náutico. En este caso, tendrán horario de carga y descarga de 7.00 a 12.00 horas, a partir de ese horario no podrán quedar en ambas zonas ningún vehículo efectuando dicha actividad. La Praza dos Barcos quedará totalmente libre de vehículos y solo podrán acceder al interior de la misma los autorizados. En la plataforma única solo se permitirá la parada a todo tipo de vehículos que no excedan de 3.500 kilos, pero no se permitirá el estacionamiento.