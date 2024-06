“Desde la pandemia se aceleró el interés por las mascotas”

Recién galardonados con el premio Galicia Alimentación 2024, el cielo está abierto para YowUp!, la empresa de Pablo Gómez que ha subido como la espuma a la par que el interés por el cuidado de los animales. Su sede, a pesar de su fama global, continúa estando en su ciudad natal.

–Acaban de ganar un galardón por su estrategia de marketing.

–Sí, nos dieron un premio por la estrategia y por la internacionalización, pero yo creo que sobre todo por la excepcionalidad de la internacionalización al ser una start up de Pontevedra que después dos años y medio está en 22 países vendiendo con expectativas de acabar el año en más de treinta.

–¿Cómo ha sido ver crecer desde Pontevedra una empresa que ya tiene fama global?

–Si tienes vocación, contactos y el diseño del negocio para internacionalizar, creo que vivas donde vivas, en esta sociedad globalizada puede hacerse visitando las ferias y conociendo los mercados.

–Sus oficinas están en la ciudad, pero debe viajar bastante.

–Le comentaba hace poco al peluquero que la última vez me corté el pelo en Alemania, antes en Costa Rica, antes en Senegal y en Japón. Así que hacía un año que no nos veíamos.

–¿Qué diría que diferencia a YowUp!?

–Primero, que tenemos un producto que no existía en el mercado: no habían productos lácteos para gatos salvo en el mundo anglosajón. Y después, estamos dentro de un mercado muy receptivo. Además, llevamos nuestros productos con 2 años de caducidad, que además es muy natural con un proceso de pasteurización sin colorantes ni conservantes. Tanto mi socio como yo venimos del mundo lácteo y tenemos experiencia en el desarrollo de productos sin necesidad de refrigeración, que esto para los supermercados es básico, vas a una tienda de mascotas o un supermercado y no hay espacio en el frío para las mascotas. No sé en veinte años, pero ahora aquí no lo hay.

–¿Han pensado en nuevas líneas de productos”

–En 2022 lanzamos nuestra primera gama de yogur natural para gato y perro, que salió muy bien, el año pasado ampliamos dos referencias más con pollo y salmón y este año, hace apenas un mes, lanzamos una gama de helados con tres sabores que están teniendo mucho éxito en Europa.

–¿Cada vez los dueños de animales de compañía están mejor informados sobre cómo alimentarlos? ¿Fue lo que le dio la idea del negocio?

–En los últimos 20 años, sobre todo desde la pandemia, ha habido una aceleración del cuidado y la sensibilidad social con las mascotas. Cuando quieres a un perro o a un gato, piensas en su salud. En el mercado se han ido desarrollando estas líneas para que tengan una razón de ser, que sean un complemento alimenticio saludable y con funcionalidad. Ahí estamos nosotros, con una oferta interesante porque lácteos para gatos no hay. Para perros había productos hidratantes, pero pocos tan saludables como los nuestros.

