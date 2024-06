“Lamentablemente, y está bien claro, quien protege a Israel son los países árabes”

El edificio administrativo de la Xunta de la calle Benito Corbal fue escenario ayer de la presentación de la segunda parte de “Ojos de Palestina”, un acto en el que el autor, el médico Anan Abdalah, estuvo acompañado por la alcaldesa en funciones, Eva Vilaverde, la teniente de alcalde de Vilagarcía, Tania García Sanmartín, y el periodista Serxio González.

–¿Qué aborda en “Ojos de Palestina”?

–Es una trilogía que aborda la historia de Palestina durante el último siglo, prácticamente cuando ya empezó la desgracia del pueblo palestino. Está narrada en modo de novela histórica, evidentemente documentada para dar veracidad a los hechos, porque gran parte del público español no sabe ni entiende el origen del problema, de dónde viene y cuáles son las circunstancias.

–¿Qué personajes ha seleccionado para retratar la historia reciente de su país?

–Se narra la historia de una familia palestina a lo largo de cuatro generaciones, cada una de ellas vive determinadas circunstancias, vive la Nakba de 1948, la guerra de 1967, la guerra del Líbano, y todas las historias que, entre medias, pasaron a lo largo de este tiempo.

–¿Hay mucho de autobiográfico en su novela?

–Autobiográfico nada, nada. La familia está escogida al azar, personajes de ficción pero adaptados a la historia de Palestina. De hecho procuro que la historia no sea vista desde el punto de vista de los palestinos únicamente, sino que hay dos personajes que no son palestinos, pero viven la situación del país desde dentro, una chica sueco y un chico libanés. No voy a hacer spoiler (risas) pero he recibido críticas muy positivas de la gente que la ha leído, la última del gran periodista Alfonso Armada, que habló en público del libro y lo recomendó totalmente.

–¿Cómo arranca la historia de Palestina de este siglo?

–Antes de la Primera Guerra Mundial Palestina formaba parte del Imperio otomano, de la llamada Gran Siria, que incluía a Líbano, Jordania, Palestina y a Siria, con dos capitales, en Damasco y Jerusalém. Tras la guerra y la derrota del Imperio otomano otras potencias se lo repartieron, y desgraciadamente a los palestinos les tocó los ingleses, que donde entran destrozan todo. Los ingleses, a cambio de la ayuda que les dieron los banqueros judíos en Europa, les prometieron crear un estado judío en Palestina, es la declaración Balfour. Los palestinos, claro, empezaron a darse cuenta del plan y hubo varias revoluciones en 1921, 1927, 1931, y la gran revolución en 1936. Evidentemente los palestinos estaban muy mal armados y mal organizados y los sionistas estaban apoyados por el ejército inglés, bien armados y bien protegidos. Hasta que en 1947 y 1948, cuando pasó la llamada Nakba.

–¿Qué fue la Nakba (Catástrofe o Desastre en árabe)?

–La primera limpieza étnica en Palestina, en aquel momento se expulsó al 80% de la población a otros sitios como Jordania, Siria o Cisjordania y Gaza. De hecho más del 90% de la población de Gaza son refugiados de 1948. A partir de entonces se produjo una persecución, el pueblo palestino hubo una temporada que estuvo anestesiado prácticamente, que no creía lo que estaba pasando. Hasta la guerra de 1967, que ya sabemos la conspiración de los regímenes árabes con Israel en aquel tiempo, e Israel ocupó el resto de Palestina, Cisjordania y Gaza. Los palestinos se dieron cuenta de que tienen que hacer las cosas por ellos mismos y fue cuando se organizaron y surgió la resistencia palestina, encabezada por Al-Fatah y posteriormente el Frente Popular para la Liberación de Palestina y el Frente Democrático por la Liberación de Palestina. Estaba en Jordania, donde hubo la matanza del Septiembre Negro que perpetró el régimen jordano, el rey Hussein I entonces. Mataron a 30.000 palestinos y expulsaron a la resistencia palestina, que se trasladó al Líbano.

–Donde sucedió unos años después otro capítulo terrible: las matanzas de Sabra y Shatila

–En el año1982 en el Líbano hubo la guerra civil y esas famosas matanzas y expulsaron a la resistencia palestina fuera del Líbano, prácticamente fuera de la zona, a Túnez y Yemen.

–¿Quién protege a Israel?

–Lamentablemente, y esto está bien claro, quien protege a Israel son los países árabes, no es Israel que se autoprotege. La frontera de Israel la protegen los ejércitos árabes, no el ejército israelí. Me estoy refiriendo a Jordania, Siria, Líbano y Egipto. Le diría como ejemplo un detalle: el bloqueo sobre Gaza lleva 18 años, en los que nadie condenó ni protestó nada: había un muro entre Israel y Gaza, pero Gaza también tiene frontera con Egipto, y en esa frontera se instalaron tres muros, no uno como con Israel, sino tres.

