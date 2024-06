Récord de donaciones en el Surfing The Lérez con 7 toneladas de alimentos

Este fin de semana, el Surfing The Lérez no solo fue un éxito en términos de asistencia, sino también en solidaridad. Como cada año, la concejalía de Servizos Sociais, dirigida por Anabel Gulías, instaló una mesa de recogida de productos de primera necesidad para la plataforma Redeaxuda, que agrupa a todas las entidades sociales de Pontevedra.

Surfing The Lérez promovió la iniciativa, solicitando a los asistentes que se acercaran a la Illa do Covo para disfrutar de las dos jornadas de conciertos que trajeran productos no perecederos. Se recolectaron 7 toneladas de artículos como arroz, legumbres, conservas, aceite, productos para bebés y de higiene.

La cantidad de productos de primera necesidad no cabía en el almacén de la Casa Azul / FdV

La cantidad recolectada fue tal que el sábado Redeaxuda ya tuvo que repartir 1.000 quilos de arroz, pasta y verduras al Comedor de San Francisco, los alimentos más necesitados en ese momento, debido a la falta de espacio en el almacén de la Casa Azul, donde tiene su sede. A partir de mañana, lunes, la concejalía de Servizos Sociais comenzará a distribuir el resto de los productos entre las entidades sociales de la ciudad.