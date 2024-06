Pontevedra apoia a creación da lingua de signos galega

O Concello de Pontevedra iluminou a pasada tarde-noite de azul turquesa as pontes da cidade co gallo do Día nacional das Linguas de signos españolas. Deste xeito porase o ramo a unha xornada que pon o foco na lingua de comunicación das persoas con diversidade sensorial —xordas, con pedida auditiva e xordo-cegas— e na que se reivindica, da man da Organización de Diversidade Sensorial de Galicia-Xoga, o recoñecemento oficial da lingua de signos galega. Hoxe en día, tan só hai dúas linguas de signos recoñecidas no estado: a española e a catalá.