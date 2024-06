El área de deporte al aire libre que todos esperaban

Los pontevedreses llevaban tiempo esperando un área deportiva como la nueva Área de Actividade Física Ponte dos Tirantes, donde complementar sus paseos o carreras por la zona. Esta área está situada en un punto clave, donde pasan rutas incluidas en Metrosán, como la Illa do Covo.

Este equipamiento, inaugurado el miércoles pasado con la presencia de Javier Gómez Noya y Pablo Dapena, cuenta con varias zonas: workout y calistenia, zona aeróbica y entrenamiento funcional. Hoy, así como el resto de los domingos de este mes, habrá demostraciones de uso de las distintas máquinas del área entre las 10:00 y las 13:00 horas.

Sin embargo, algunos ya se adelantaron, como Diego Castro, quien lleva año y medio realizando calistenia al aire libre y está “encantado con las instalaciones nuevas; las que hay cerca de la facultad de Sociales no me convencen”. Lleva ya varios días acudiendo al lugar para realizar sus ejercicios en las barras, aprovechando que por ahora no está muy concurrido.

Diego Castro practica calistenia en las barras. | // GUSTAVO SANTOS / Gala Dacosta

Por su parte, José Vilar pasea habitualmente a las orillas del Lérez y se decidió a probar este espacio, con unas máquinas “que dan gusto”. Reconoce no ser un experto, pero el área de actividad física ayudará a complementar sus caminatas. Lo único que le da miedo es el vandalismo: “Que venga alguien con una radial y rompa esto”, bromea.

Desde el Concello dejaron claro que se trata de elementos de alta durabilidad y difíciles de estropear. También recordaron que es un espacio para todas aquellas personas que practiquen deporte en la ciudad o que deseen ir allí a ejercitarse, ya que son máquinas fáciles de usar.

Además, los distintos elementos del parque de entrenamiento pueden entenderse mejor gracias a la aplicación de la concejalía de Deportes del ayuntamiento. “Puede utilizarse para obtener ideas de entrenamiento, crear actividades personalizadas, almacenar la evolución y realizar un seguimiento del progreso. Los paneles informativos presentes en la propia instalación también pueden servir de guía”, indican desde el Concello de Pontevedra.

