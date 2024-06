“En mi obra el material es absolutamente todo”

Bidones, restos de bateas, planchas de prensa, techos de vehículos agrícolas… Kike Ortega propone redescubrir los materiales, una nueva mirada de la que salen catedrales, peregrinos, los bancales de la Ribeira Sacra o paisajes urbanos y que estos días es protagonista en la galería efímera que ha inaugurado en la calle Sagasta.

–Su pintura es pura escultura

–Sí, realmente hago mucha escultura y, aparte, los lienzos soy muy esculturales. Realmente esto empezó cuando iba a Celulosas y me daban pasta de papel para trabajar, cuando empezaba a pintar. Empecé a trabajar con corteza de eucalipto, quedaba muy escultórico y a partir de ahí me di cuenta de que muchas veces era una opción.

–Y ahora trabaja con bidones, restos de bateas…

–Después que llegamos al eucalipto encontré planchas de prensa, otra vez sacos del ejército y ese mismo día los bidones. A partir de ahí empecé a pintar sobre bidones, empecé a buscarles posibilidades. Como yo no trabajo color los bidones me ofrecían dos opciones: si trabajo la parte externa del bidón consigo color, muchos colores de hecho, y si trabajo la parte interna lo que hago es utilizar la materia, el óxido, el cemento, la cal… Lo que me ofrezca el bidón o lo que yo pueda darle.

–También hace uso de techos de tractores

–Es porque nos fuimos a Casquero, en Benavente, donde hay un desguace muy importante. Fuimos a buscar material, a ver qué encontrábamos, y me subí a un tractor para divisar mejor, y cuando miré hacia abajo vi que lo que tenía a los pies era un color brutal. Me di cuenta de que todos los techos de tractores tenían colores distintos, así que compramos 13 tractores, los desmonté enteros, les dejé las piezas mecánicas y me llevé lo otro. Y a partir de ahí empecé a trabajar sobre techos, como sobre cualquier otra cosa, porque me encuentro de todo.

–¿Cómo surgió la selección de piezas dedicada a las bateas?

–Esta exposición de bateas ya se presentó en Madrid. La primera vez fue aquí, en Vilagarcía, que es donde se instaló la primera batea en España, de hecho la persona que inventa la batea es un gallego. Esta es la primera vez que realmente exponemos con más fuerza el proyecto, porque traemos como 7 u 8 esculturas de las 12 que pertenecen al proyecto. Surgió estando en el Centro Cultural de Miami porque trabajadores de la Xunta visitaron la ciudad, le gusta mi trabajo y me preguntó si nunca había pensado en hacer algo para el Xacobeo. Entonces empiezo a plantearme qué puedo hacer por y para Galicia, algo que me gustase y que hablase de nuestra tierra. Lo que pensé es que somos gente de mar, aunque es cierto que una vez que descubres el bosque gallego alucinas con el interior, pero somos gente de mar, de hecho nuestro PIB más importante es la conserva y, dentro de ella, donde somos los líderes mundiales es en el mejillón. Siempre he sido un enamorado de las bateas y me gusta poner mi granito de arena para la sostenibilidad, el reciclaje y la economía circular, supongo que también porque soy arquitecto, y empiezo a plantearme que si tenemos que hablar de Galicia vamos a hablar de nuestra piedra, nuestro románico y barroco civil, a través del otro material potente e interesante que tenemos, que es la madera. Me planteé qué madera elegir y haciendo el Camino del Mar vi las rías llenas de bateas y me dije: ya está.

El artista Kike Ortega. / Gustavo Santos

–¿Cómo se planteó en adelante el proyecto?

–Me fui a una batea y me planteé un proyecto lo más complicado posible y que sea muy nuestro. Entonces hago uno que incluya todos los elementos de una batea, en donde encuentras cuatro piezas: las planchas que tienen los bateeiros en el suelo para tener un firme que poder pisar y sobre el que trabajar; los pilares estructurales, que esos aquí no están; y los cancos, que son las secciones de donde se cuelgan los mejillones, que es los que se ven aquí. También están los clavos que agarran los cancos, y después hay una cosa muy importante, que son los flotadores, los bidones que soportan las bateas y que los pintan de azul. Son de hierro, con el que hacemos muchas piezas.

Soy un enamorado de las ruinas y en Galicia las tenemos maravillosas, con mucha historia, así que hemos traído las Torres de Catoira

–Con esos elementos decidió hacer 12 arquitecturas

–¿Por qué 12? Porque son 12 meses del Xacobeo, 12 apóstoles etc. Hablamos con esos elementos que podemos encontrar en las bateas de las 4 provincias, 3 por cada una, e intentamos hablar con la arquitectura, tanto sacra como civil como natural, de Galicia, representando cosas interesantes.

–¿Qué eligió de la arquitectura natural?

–Dos, la Ribeira Sacra, donde hablamos de los socalcos. En cada pieza ayudo con una imagen para que sepas qué estás viendo y lo sepas interpretar. La otra que tenemos natural son la playa de As Catedrais, que es una obra muy grande y la hemos dejado en Madrid, aquí no nos cabía.

–Ha querido reflejar a mayores el barroco civil y las ruinas

–Es que el barroco es maravilloso. Y en ese caso hemos elegido el Concello de Lugo, con esas arquerías que nos apetecía mucho montar, el reloj, las torres, los pirindolos y la plaza. Toda la pieza es un tetris, todo se monta y se desmonta, porque se desplaza de una ciudad a otra. Por lo que respecta a las ruinas, soy un enamorado de ellas y en Galicia las tenemos maravillosas, con mucha historia, así que hemos traído las Torres de Catoira. Esta pieza es un ejemplo de que yo no toco la batea, lo que hago es seccionarla para tener un apoyo y luego busco piezas para ensamblar y creas la arquitectura.

“Siempre hago lo mismo: busco un bajo para estar unos meses... La gente viene aquí y ve tu trabajo” –En su obra el material lo es todo –Todo, en mi obra el material es absolutamente todo. De hecho por ejemplo ya ve que no ponemos las almenas, no hacemos las almenitas de las torres porque puede quedar muy maqueta, y no queríamos eso, queríamos que tuviese mucha más fuerza y potencia la pieza. Para las cubiertas utilizamos los bidones, que también los hay en las bateas para lavarse las manos. También explicamos cosas, como que las torres fueron creadas por Gelmírez en el siglo XIII para proteger Santiago de los ataques vikingos, normandos y sarracenos, y que él creó una armada gallega, por lo que se considera al arzobispo como genuino creador de la primera armada peninsular. –Es usted arquitecto ¿sigue con estas piezas haciendo arquitectura? –Exacto (risas), evidentemente la formación de arquitecto me viene fenómeno tanto como para pintar como para esculpir. –¿Por qué se decidió a presentar esta exposición efímera en un local comercial? –Yo siempre hago lo mismo, me toca trabajar con galeristas, marchantes, ir a ferias o montármelo por mi cuenta. Aquí es este último caso, en Madrid tengo opciones de galerías y para la que trabajo tiene un espacio maravilloso, pero en Pontevedra no me ofrecen nada, no hay nada… Por aquí pasan 50 personas en un día, y por el Pazo da Cultura 50 en un mes, es inviable. Siempre hago lo mismo: busco un bajo para poder estar uno o dos meses, porque en este caso necesité 20 días para montar el local, tengo que limpiar, pintar, iluminación, cableado… Es una inversión muy fuerte, algo que me interesa porque hay que invertir en tu trabajo y se recupera, primero, porque la gente viene aquí y ve tu trabajo y, segundo, porque estas cosas funcionan a medio o largo plazo. De una exposición como ésta a ti te salen clientes y posibilidades.

