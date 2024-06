Marín, único concello de la comarca que no se posiciona en contra del parque eólico del Morrazo

Marín es, finalmente, el único concello de la comarca donde la plataforma “Eólicos no Morrazo non” ha pinchado en hueso. La propuesta que este colectivo llevó a pleno del jueves lograr un pronunciamiento municipal contra el parque previsto en montes de Marín y Moaña, entre otros, fue “tumbada” por la mayoría absoluta del PP. El apoyo de BNG y PSOE no fue suficiente para que los vecinos lograsen un pronunciamiento unánime de todos los municipios del Morrazo, tras el apoyo sí recibido de Vilaboa, Bueu, Cangas y Moaña.

La Plataforma, formada por comunidades de montes, asociaciones ecologistas y colectivos sociales, mostró este viernes su malestar por la “actitud irresponsable del PP de Marín, que deja a este municipio como el único municipio de la comarca donde no se aprobó la moción de rechazo a los macroparques eólicos”. Se sorprende de que “el PP de Marín vote de forma diferente al PP del resto de municipios”” y dice que “no se entienden los argumentos del PP porque en este proyecto se prevén inicialmente molinos en la zona de Santomé de Piñeiro, pero, aunque no fuera así, eso no impediría que la instalación de aerogeneradores en municipios limítrofes afectase en Marín, ni impediría en el futuro poder ampliarlos a otras zonas”

Al pleno marinense asistieron medio centenar de vecinos que, durante la defensa de la moción de Xoan Daniel Rosales Rivas, presidente de la Comunidad de Montes de Santomé, y durante el debate entre los grupos políticos, portaron carteles con el lema “Eólicos en Morrazo No”. La plataforma anuncia que “aunque no la moción no haya salido adelante, continuaremos con la campaña de información y movilización” contra este proyecto.

Por su parte, la portavoz del BNG en Marín, Lucía Santos, también criticó al gobierno local marinense “al marcar una importante diferencia respecto a otros municipios de la comarca. Según los nacionalistas, “el proyecto incluye la instalación de quince aerogeneradores, con alturas superiores a 100 metros y diámetros de casi 150, con dos de ellos ubicados en el municipio de Marín”.