Las enfermeras dan ejemplo: sombrero y gafas para el sol

Cada 13 de junio se celebra el Día Mundial del Cáncer de Piel, uno de los que más incidencia tienen en la población gallega, después del colorrectal, próstata, mama y pulmón.

Aprender a cuidar la piel, vigilarla y acudir al médico ante cualquier signo de sospecha son las claves para atajarlo, y con el objetivo de informar a la población en este sentido salieron ayer a la calle las enfermeras del centro de salud Virxe Peregrina, que no dudaron en ponerse sombreros y gafas de sol para dar ejemplo. Además, ofrecieron muestras de cremas de conocidas marcas como La Roche Pasay e ISDIN.

“Es un actividad comunitaria en la que intentamos acercarnos a la población para hacer prevención, promoción y educar sobre el cuidado de la piel”, explica Adriana Varela Buceta, coordinadora de Enfermería de este centro de salud del casco urbano.

Así, entre los consejos que se ofrecieron, destacan que las personas con la piel clara o con más de cincuenta lunares tienen que estar especialmente atentas.

Esta autoexploración debe hacerse una vez al mes y con especial atención de la cara, escote y orejas, con la utilización de un espejo para llegar a zonas de menos visibilidad.

Sombreros de ala ancha, gafas de sol y crema solar de factor de protección 50 son las tres premisas fundamentales que se deben cumplir de cara a la exposición solar. “Hay diferentes tipos de cremas solares y no a todo el mundo le van bien, pero ese no es un motivo para no usarlas. Por eso también les estamos dando muestras. Lo que sí es importante es que el factor de protección sea alta y que sea una crema dermatológicamente probada”, resume.

Principales errores

Los principales errores que cometen los pontevedreses en este sentido es subestimar al sol en los meses que no son los estrictos de verano. “En la playa, en la piscina o dando un paseo sí que se protegen, pero el resto del año no, y el sol sigue estando ahí. Hay que recordar que la principal causa del cáncer de piel es la exposición al sol. Tenemos que prevenir todo el año, porque los rayos UVA llegan a nuestras células”, recalca Adriana Varela.

El tema de los niños es otra de las cuestiones importantes a tener en cuenta. “Muchas de las lesiones que aparecen ahora vienen derivadas de esa exposición al sol durante la infancia y las quemaduras de entonces. Un normal normal con la exposición al sol y otros factores puede malignizar”, indica.

Tipos de cáncer de piel

Hay diferentes tipos de cáncer de piel, siendo el más frecuente el carcinoma basocelular. Normalmente se presenta como un bulto elevado del color de la piel con un borde brillante parecido a una perla, una herida que no cicatriza o un bulto ligeramente costroso que crece lentamente con el tiempo. si no se trata, puede ulcerarse e invadir tejidos más profundos.

El segundo tipo de cáncer de piel más común es el de células escamosas. Se presenta a menudo en áreas que han estado expuestas al sol, como la cabeza, el cuello, las manos y los brazos. Aparece como un bulto rojizo, escamoso o costroso, que puede ser sensible al tacto. Puede propagarse rápidamente, especialmente, especialmente si está en los labios, orejas, dedos de manos y pies, y también en pacientes inmunodeprimidos. El tratamiento quirúrgico para eliminar las lesiones es esencial.

En cuanto a la queratosis actínica, se presenta mayormente en personas de edad avanzada o media y en partes del cuerpo muy expuestas al sol: cara, cuello, orejas, partes posterior de manos e incluso cuero cabelludo. Se manifiesta en forma de parches rojizos o marrones, con textura escamosa y rugosa. Es crucial tratarlo para evitar su avance.

Y, por último, está el melanoma, el más conocido pero menos común. Es el más peligroso y puede afectar a personas de cualquier edad. Es una mancha que se pigmenta oscuramente y que desarrolla bordes irregulares o diferentes colores con el tiempo. Requiere tratamiento inmediato.

Por lo general, el tratamiento del cáncer de piel se basa en la cirugía, aunque han surgido novedades en este campo, como los fotosensibilizantes, para los carcinomas más superficiales. Son cremas que ayudan a escamar la piel, un efecto quemadura similar al láser, que también se usa para el tratamiento.

