“Unhas pinceladas sobre Lores”, arredor do atípico percorrido dun alcalde histórico

Cando se cumpren 25 anos da primeira toma de posesión do rexedor Miguel Anxo Fernández Lores, quen ostentou o cargo por máis tempo ca ningún outro alcalde na cidade do Lérez, o seu partido decidiu homenaxealo cunha serie de iniciativas que se desenvolverán ao longo de todo este mes de xuño.

Entre estas actividades destaca a presentación do libro sobre o percorrido vital e político do de Vilalonga, titulado “Unhas pinceladas sobre Lores”. Este volume, coescrito polo concelleiro César Mosqueira e máis a xornalista María Núñez, foi presentado onte no Pazo de Mugartegui. O acto contou coa presenza de figuras destacadas do Bloque Nacionalista Galego (BNG) de Pontevedra e doutros compañeiros da agrupación política.

A autora Ana Cabaleiro exerceu como moderadora durante a presentación do libro, que se compón dunha escolma de relatos ou episodios breves que van trazando o percorrido deste político. Comezando polas súas orixes campesiñas, das que é proba o seu carné das Comisións Labregas, a obra percorre as súas primeiras incursións na política e culmina coa toma de posesión no ano 1999, coa que arrebatou o poder ao Partido Popular de Pontevedra.

A biografía tamén adica unhas palabras aos momentos máis difíciles, como foron as eleccións locais do ano 2007, as cales supuxeron un duro golpe para os nacionalistas. Estes momentos son presentados con sinceridade, reflectindo os retos e adversidades que Fernández Lores e o seu equipo tiveron que superar ao longo dos anos.

O resto do mes, desenvolveranse outras iniciativas “sinxelas”, segundo palabras do edil Demetrio Gómez, para continuar a homenaxear a Lores. Estas actividades incluirán a suba a internet de vídeos de mozos e mozas de 25 anos (os mesmos que o alcalde leva exercendo como tal), nos que compartirán as súas reflexións e vivencias baixo o mandato de Lores. Ademais, o 22 de xuño celebrarase o acto principal no Teatro Principal, que acollerá unha gran celebración pública. Estaba prevista a presenza da portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, para destacar a relevancia do traballo de Lores e a súa contribución ao progreso de Pontevedra, pero non puido asistir por cuestións personais. Estas homenaxes e actividades buscan recoñecer a dedicación e o compromiso de Miguel Anxo Fernández Lores coa cidade de Pontevedra, subliñando a súa longa traxectoria e os logros acadados durante os seus 25 anos de mandato.