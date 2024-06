Pontevedra acolle o maior congreso do decrecemento, con ata 1.200 participantes

A 15ª Conferencia da Sociedade Europea de Economía Ecolóxica (ESEE) e a 10ª Conferencia Internacional de Decrecemento terán lugar na cidade entre o 18 e o 21 de xuño no campus pontevedrés. Desta maneira, ata 1.200 persoas (máis o público que desexe participar nas actividades abertas), delas o 90% estranxeiras, pasarán por Pontevedra.

Mario Pansera, coordinador do gupo Postgrowth Innovation Lab da UVigo, indicou que este evento de renome internacional permitirá poñer non só á Universidade de Vigo, senón tamén “a Pontevedra no mapa da transición ecolóxica”.

Como indicou durante a presentación do foro o propio alcalde de Pontevedra, “que Mario Pansera se instalase co seu grupo de investigación en Pontevedra posiciónanos. Estamos no debate mundial sobre como deixar o planeta mellor, traballar en como non producir de maneira exponencial”. Na presentación estivo tamén a vicerreitora do campus, Eva María Lantarón, quen dixo que era todo un orgullo “ter a oportunidade de acoller esta iinciativa. Ademais, está dentro do programa de goberno a sostibilidade e a investigación de Mario Pansera é indispensable neste sentido”. Deste xeito, Lantarón recoñeceu “o capital humano” da investigación sobre o decrecemento do Post Growth Lab liderado polo italiano.

O coordinador lembrou que a partir das 17.00 horas da tarde durante os días do foro será posible participar nas distintas actividades abertas a todos os cidadáns. Ademais, o xoves distintas asociacións ecoloxistas (as máis importantes de toda España) celebrarán un “Protestival” na Alameda onde lerán manifestos e celebrarán con música. No evento participarán, ademais, os distintos institutos de Pontevedra que ao longo dos últimos meses desenvolveron traballos arredor da sostibilidade e o decrecemento.