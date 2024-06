“Entre los exvotos son muy frecuentes últimamente las mascotas, gatos y perros”

El Edificio Castelao del Museo será escenario el próximo día 21 de la presentación de la obra “Los exvotos en Galicia. Su significación en la religiosidad popular: de la cera a los cuadros votivos”, una obra en la que Xosé Fuentes Alende profundiza en estas ofrendas de origen milenario.

–¿Cómo surgió la idea de realizar este trabajo?

–Mi primera relación con el mundo de los exvotos, a pesar de que ya los conocía desde la infancia, fue en 1987, cuando el Museo de Pontevedra recibe el encargo de colaborar con una institución para organizar una exposición sobre exvotos marineros, con 40 piezas gallegas, para exhibirlas en Reims, en Bretaña, conjuntamente con otras 40 bretonas. El entonces director, Carlos Valle, me planteó si sería capaz de prepararla, porque no había nada publicado sobre el tema. Así que tuve que hacer un trabajo de campo para localizar esas piezas y a partir de ahí me fui metiendo en este apasionante mundo.

–Los exvotos son muy primitivos

–Mucho, los tenemos ya antes del cristianismo, el hombre prehistórico ofrecía figurillas de bronce o madera a la divinidad. Después en época de los romanos solo hay que ver la colección de aras de piedra que tiene el Museo y otros muchos de Galicia, dedicadas a los dioses romanos, para pedir por la salud del emperador, de algún personaje; y también algunas dedicadas a las ninfas, que son las diosas de las aguas. En el Museo hay dos procedentes de Cuntis ofrendadas por un personaje que se sometió a la curación de una enfermedad en las aguas termales de Cuntis. Son muchos los ejemplos que tenemos de las aras votivas romanas.

–¿Cómo evolucionaron en el cristianismo?

–Ya en el cristianismo aparecen en primer lugar las figuras de cera y madera. Las de cera son las que todo el mundo conoce como exvotos. Y en la Edad Media en las Cantigas de Alfonso X hay varios ejemplos de que se ofrecen a Santa María de Salas o a otros santuarios velas del mismo tamaño que el enfermo o figuras, de niños principalmente.

–Estas ofrendas siguen evolucionando

–No tenemos más que acercarnos a un santuario tan próximo como San Benito de Lérez, donde podremos ver todo tipo de figuras de cera, desde representaciones de cuerpos enteros, manos, piernas, pechos y últimamente intestinos, todo tipo de órganos en los que podemos sufrir una enfermedad. Incluso entre los exvotos últimamente son muy frecuentes las mascotas, gatos o perros. Siguen ofreciéndose constantemente, por ejemplo el marinero que trabaja sometido a los peligros del mar al verse en alguna situación peligrosa ofrece la figura del barco a diversos santos. Un ejemplo es el santuario de Amil, donde tenemos un exvoto de un cayuco senegalés, con los colores de la bandera del país, ofrecida imagino por una persona que viajó, como desgraciadamente otros muchos, en una de esas embarcaciones para su huida a España o que tuvo algún percance en un pesquero.

–¿Qué es lo que más le ha sorprendido al investigar los exvotos?

–Lo primero, la cantidad de exvotos. El santuario de la Virxe da Barca, en Muxía, se incendió en 2013 y en su interior había numerosas maquetas de barcos. Hace un año me desplacé allí y vi cantidad de exvotos marineros muy recientes, depositados en los últimos diez años, de modo que sigue plenamente en vigor el ofrecerlos. Pero también sorprende su variedad: los hay por ejemplo de plata en la ex colegiata de Cangas, donde hay principalmente dedos, seguramente ofrecidos por marineros que ofrecieron accidentes con artes de pesca, pero incluso hay una ofrenda de una vulva de plata. También se fabrican en cera penes. Los exvotos siguen plenamente vigentes y consideré oportuno dedicarles esta obra cuya cuidada edición agradezco mucho a la Diputación y al Museo.

–Otra tipología son los cuadros

–Los cuadros votivos son de un arte popular, digamos ingenuo, sin calidad artística salvo excepciones, que se ofrecen desde hace mucho. El más antiguo que tengo documentado en Galicia es de comienzos del siglo XVII, pintado al fresco en una capilla de Ribadeo, que representa la partida del puerto de Ribadeo de una embarcación y narra la leyenda que iban a América y tuvieron un temporal. El capitán hace a la Virgen una ofrenda múltiple, que es una lámpara de plata, una cantidad de aceite, un vestido y pintar ese cuadro. Los cuadros, que constan de distintas partes, ofrecen información valiosísima sobre en qué momento se ofrendaron, quién lo hacía, su edad, las enfermedades que padecía y o que ofrece. Y haciendo un inciso: de ese mismo siglo XVII es una lámpara de plata ofrecida como exvoto colectivo por el Gremio de Mareantes en la basílica de Santa María.