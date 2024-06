A Lama organiza un campamento de verán para nenos con cursos de inglés

A Lama, S.D., en colaboración coa Oficina Municipal de Información Xuvenil (OMIX) do Concello da Lama, mantén aberto o prazo de inscrición, ata o 25 de xuño, no Campalama 2024, unha alternativa de lecer e de conciliación familiar para nenos e nenas maiores de 5 anos e menores de 14 anos no que poderán divertirse, aprender inglés e pasar un verán diferente baixo a supervisión e a animación de monitores titulados.

Haberá catro quendas (dúas en xullo e dúas en agosto) para atender a demanda que durante o verán poida existir. Campalama 2024 ofrecerá actividades deportivas, de entretemento colectivo, andainas, excursións, baños no río Verdugo, xogos, etc.

Todas estas actividades serán bilingües, en galego e en inglés, coordinadas por unha monitora con titulación expedida pola Xunta tanto en actividades de lecer como Máster Universitario en Tradución para a Comunicación Internacional. Ademais haberá monitores con titulación oficial en actividades sociodeportivas, adestradores de fútbol, etc.

Para efectuar a inscrición, deberán cubrir e depositar na Biblioteca Municipal da Lama o impreso correspondente onde ademais dos datos de filiación do neno ou nena participante deberán facer constar calquera información de interese.