María Piñeiro y Antía Yáñez, ganadoras de la segunda edición de “As mulleres que opinan”

Antía Yáñez, por el trabajo en gallego “As leis de Newton”, y María Piñeiro, con el artículo en castellano “Hablar”, son las ganadoras de la segunda edición del certamen “As mulleres que opinan” y ambas recogieron sus galardones esta mañana en un acto celebrado frente al Pazo Provincial.

“As mulleres que opinan”, organizado en el marco del foro “As mulleres que opinan son perigosas” que promueven el Concello y la Diputación, contó en esta entrega con 25 autoras participantes, más que los 19 de la primera edición. Presentaron 16 artículos en gallego y 9 en castellano, todos ellos definidos por su “altísima calidad” que “nos puso muy difícil la elección” y motivó un “conflicto dialéctico” en el jurado hasta decidirse por unanimidad, explicó Diana López, un de las organizadoras del encuentro.

Los premios, que buscan impulsar una nueva cantera de mujeres opinadoras, están dotados con 1.000 euros cada uno y la publicación en las principales cabeceras de la provincia.

Diana López destacó la mirada crítica y feminista de muchos de los textos, con opiniones que trataban de temas muy diversos y que también de las experiencias propias de sus autoras y que participaron en la séptima edición del foro “As mulleres que opinan”.

“Como ya sabéis, las mujeres opinamos de todo pero el periodismo feminista tiene que tener esa mirada crítica y no complaciente”, señaló la organizadora al presentar los premios.

Con respecto al artículo de Antía Yáñez, destacó que “habla de la historia de este foro y empieza con esa crítica, haciendo referencia desgraciadamente a los compañeros ausentes en el foro, que fue algo que se habló bastante. Habla también de movimiento, de cambio, del cambio que se propone… Queremos que las cosas mejoren y que haya más mujeres que hagan opinión y estén en todos los campos del periodismo”. Habla también de la carga mental, de los estereotipos de género y de la necesidad de unión, de sororidad “que para nosotros representa mulleres que opinan”.

Concluyó leyendo tres líneas del texto de Antía Yáñez: “As mulleres que opinan son perigosas é a resistencia, porque cando o peso se reparte entre todas somos máis fortes. E a resistencia non se exerce se non hai unha forza contra a que loitar doutro lado… Principio de acción reacción; seguiremos aquí ata que desaparezcamos por incomparecencia das forzas contrarias, o machismo no xénero de opinión.

La otra organizadora del foro, Susana Pedreira, recordó que ambas ganadoras son lucenses “y las separan 16 años… Eso nos parece también que es de algún modo cerrar el círculo de esta nueva edición que celebramos en el mes de marzo”, ya que representan a diferentes generaciones de profesionales. “María Piñeiro es periodista, Antía Yáñez es escritora, María ejerce el género de opinión en el periódico que trabaja, El Progreso, y Antía escribe opinión en la revista Luzes. Nos interesa mucho lo que contaron en el foro como también lo que escribieron las diferentes mujeres que se presentaron… Es emocionante porque escriben desde la experiencia personal de lo que supuso para ellas escuchar lo que contaron las diferentes profesionales invitadas”.

A leer esos artículos, las organizadoras comprueban que “As mulleres que opinan son perigosas” es un foro “que sigue siendo necesario y que se convirtió en un espacio seguro para las mujeres profesionales del periodismo pero también para mujeres de cualquier perfil”.

Con respecto al artículo de María Piñeiro, recordó que en este trabajo la autora “reflexiona sobre la importancia de hablar. No hacer nada dejó de ser una opción”.

María Piñeiro agradeció a Diana López y a Susana Pedreira la puesta en marcha de “unas jornadas únicas”, con un gran ambiente y sobre las que “escribir un artículo acaba no siendo muy difícil”.

Por su parte, Antía Yáñez recordó a un profesor que la llamó “verdulera” por expresar su opinión y lamentó que las mujeres opinamos pero “a medida que va pasando el tiempo nos vamos coartando”. Hizo votos porque su hija de 10 meses “pueda opinar lo que quiera y donde quiera” y agradeció que el padre de su hija se hiciese cargo de su cuidado para que ella pudiese acudir a la entrega del galardón. “Los cuidados son una de las tareas pendientes”, recordó.

El presidente de la Diputación, Luis López, y el alcalde, Miguel Fernández Lores, cerraron el turno de intervenciones en un acto en el que también participaron la diputada provincial de Igualdade, Sandra Bastos, y la concejala Anabel Gulías. Ambos felicitaron la celebración del foro y señalaron a la igualdad como una meta irrenunciable. “No habrá una sociedad justa si no participa el 52% de la población”, recordó el regidor.

