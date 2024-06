El Surfing inicia su montaje recordando su carácter solidario

El entorno de la Illa do Covo servirá de escenario para el desarrollo del festival Surfing the Lérez la próxima semana. En menos de una semana, y durante dos días, bandas y artistas como The Rapants, Nena Daconte, Boyanka Kostova, Javier Lago, Juno, Hydn, Terbutalina, Meu, Ortiga o Niños Mutantes llenarán de música este espacio a orillas del Lérez.

El montaje para que todo esté listo para el viernes, 14 de junio, ya comenzó y pueden verse las primeras estructuras en la zona. Además de estos preparativos, la organización recuerda que el festival cuenta con un caracter solidario con el que espera superar sus propias marcas de ediciones anteriores. Todo aquel que se acerque hasta la Illa do Covo para disfrutar de la música, puede (y debe) acercar también algún tipo de alimento no perecedero para ser recogido por la Rede Axuda.

Se trata de una iniciativa que se ha celebrado a lo largo de las distintas ediciones de este evento y que siempre contó con mucho éxito.

La entrada para el Surfing the Lérez, evento apoyado por el Concello de Pontevedra, es totalmente gratuito. De nuevo, el festival contará con cuatro escenarios, una zona gastronómica y barras de bebidas.