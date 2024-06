Prisión provisional para el joven que rajó el cuello con cúter a un compañero de infravivienda en A Seca

El juez decretó ayer el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, para el joven acusado de rajar el cuello con un cúter a un compañero de vivienda en Pontevedra. El acusado está siendo investigado por tentativa de homicidio o lesiones agravadas, a determinar a lo largo de la instrucción. Decretó su ingreso en prisión el magistrado del Juzgado de Instrucción número 2 de Pontevedra, en funciones de guardia.

La agresión ocurrió en una vivienda abandonada en la Rúa da Seca, supuestamente a causa una discusión por el uso de un teléfono móvil. Tras pasar la noche en los calabozos de la Comisaría, el acusado, de 20 años de edad y con iniciales A. M. S., fue puesto ayer a disposición judicial y prestó declaración ante el magistrado.

Fue detenido por la Policía Nacional por supuestamente haber intentado matar a su compañero de la infravivienda en la que residirían rajándole el cuello con un cúter. La víctima es un hombre de 47 años, que tuvo que ser operado de urgencia en el Hospital de Montecelo, en donde fue atendido por un corte en el cuello que precisó veinte puntos de sutura. Salvó su vida “por milímetros”, según explicó el subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, ya que el corte estuvo a punto de seccionarle la yugular. No obstante, ayer ya había sido dado de alta.

Los hechos se registraron en la madrugada del jueves en una vivienda abandonada en la Rúa da Seca de Pontevedra, donde residían estas dos personas. Todo apunta a que son okupas. Los investigadores requisaron el cúter empleado en la agresión. Los agentes policiales recabaron testimonios en el lugar del suceso, donde los vecinos alertaron de que agresiones de este tipo “se veían venir”. De la misma opinión son los residentes de otros barrios de la ciudad, especialmente en la zona de Campolongo y en los alrededores de A Ferrería, donde ya se han producido enfrentamiento y agresiones de los sintecho y “gorrillas” entre ellos y a los ciudadanos, además de protagonizar robos y hurtos.

“Me vino detrás, me tuve que defender”

“Empiezo a ver que el chaval se pasa de más (bebiendo). No te hablo de gotas, te hablo de beber botes enteros, de tomar cinco, seis, siete y hasta diez combinaciones con alcohol. Las mete en la Coronita, en la cerveza, una locura”, relató en una entrevista para la Televisión de Galicia, el hombre agredido por su compañero de vivienda. El hombre hizo las declaraciones tras recibir el alta médica en el Hospital Montecelo, horas después de la agresión.

En ellas, este hombre relata que tras atacarle, el agresor le persiguió pero “no se da cuenta ni de que soy yo y vino detrás y todo”. “Me tuve que defender”, añade. Sobre la supuesta discusión por un teléfono móvil, la víctima aclara en la televisión que “el teléfono no es que lo robe, el teléfono lo coge para que no pueda llamar a la ambulancia”. Al no poder llamar a la ambulancia, salió huyendo de la casa y paró a una conductora, “una chica belga que casi me atropella porque si no me meto de frente, no puedo decirle nada”. Al verle, la conductora frena “y me ve el tajo”. Fue ella quien avisó al 061, explica.