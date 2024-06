Isidro Lago: “El vínculo que se establece con el paciente en Primaria es para toda la vida”

El Colegio Oficial de Médicos de Pontevedra celebró este sábado el acto de toma de posesión de la nueva junta directiva, que vuelve a estar presidida por Isidro José Lago Barreiro. Los vicepresidentes son Alberto Ollero Lorenzo, Manuel Rodríguez Piñeiro, Susana López Piñeiro y María Victoria Martín Miguel. Jorge Nogueira Dios es el secretario general, mientras que el vicesecretario es Fernando Rodríguez-Triana González. Por su parte, Concepción Martínez Rodríguez e sla tesorera. Completan el listado ocho vocales en diferentes áreas.

Al acto acudió el nuevo conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, quien invitó a los integrantes de la junta a continuar con la buena labora en favor del impulso de las buenas prácticas profesionales, el conocimiento científico y la investigación clínica.

Palabras a Diego Murillo

En su intervención, Isidro Lago comenzó dedicando unas palabras afectuosas al también pontevedrés Diego Murillo, quien también pasó por la presidencia del Colegio de Médicos: “Nunca he conocido a una persona tan convencida de la colegiación como él y siempre me ha insistido en trabajar por y para nuestros colegiados y pacientes”. “Tengo que darle las gracias por todo cuanto me enseñó de la profesión y de tratar a los pacientes como nos gustaría que nos tratasen a nosotros”, añadió.

Asistentes al acto de toma de posesión, en la calle Echegaray. / RAFA VÁZQUEZ

Sobre la situación de la sanidad en la actualidad, Lago señaló que pasa por “un momento convulso” e indicó que “nunca ha habido una población tan sana y tan longeva, y unos médicos tan bien preparados, pero la desafección entre ambos es más que notoria”.

Recordó que por este motivo, existe en la organización médica colegial un observatorio de las agresiones y que los colegiados cuentan, gratuitamente, con un seguro en este sentido.

Sobre las sentencias relativas a los fallos o errores médicos, las tachó de “desproporcionadas” y anunció que el Colegio de Médicos de Pontevedra propondrá al Consello Galego, para que se lo traslade a la Conselería de Sanidade, un baremo “igual que existe en Tráfico, para que sirva de guía”.

No dejó pasar la oportunidad de celebrar el nombramiento, recientemente, del nuevo conselleiro de Sanidade, sobre quien dijo que “nos hemos encontrado con un tú a tú, o sea, de médico a médico, y ha sido mucho más fácil entendernos”. ”Me doy cuenta de que él puede comprender la relación médico-paciente y eso es vital, mucho más en la Atención Primaria, donde el vínculo que se establece con el paciente es para toda la vida”, consideró Lago.

Así, ofreció a Antonio Gómez Caamaño la colaboración del Colegio de Médicos de Pontevedra para “poder solucionar esta crisis” de la sanidad. “Tendrá toda nuestra disposición”, recalcó.