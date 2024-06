“Un elevado número de pacientes consigue eliminar el tumor con células CAR-T”

La catalana Mariona Baliu Piqué participó en la última jornada del “Ciclo de Conferencias Aida Fernández Ríos”, promovido por la Real Academia Galega de Ciencias (RAGC) y la Diputación de Pontevedra. La investigadora lidera actualmente el Centro de Producción de Terapias Avanzadas de Galicia y sus proyectos de investigación asociados, de ahí que su intervención en la jornada se centrase en las células CAR-T como nuevo paradigma en el tratamiento del cáncer.

– ¿En qué consiste el tratamiento con las células CAR-T?

– Está basado en utilizar las células del sistema inmunitario del propio paciente, modificarlas genéticamente en el laboratorio y después volver a introducírselas para que sean ellas mismas las que puedan atacar al tumor. Lo que hacemos en el laboratorio es redirigir estas células, en concreto las de un tipo que se llama linfocito T, las células T. A través de una modificación genética las reeducamos para que puedan reconocer al tumor. Así atacan al cáncer. Un número elevado de pacientes consiguen eliminar así el tumor.

– ¿En qué tipos de cáncer es adecuado este tratamiento?

– Actualmente este tratamiento se está utilizando en la clínica en tumores hematológicos, linfomas y mieloma múltiple. Para otro tipo de tumores está en fase de ensayo clínico; hay buenos resultados, pero aún muy preliminares en algún tipo de cáncer de tumor sólido.

"Todos los que estamos sanos lo estamos porque nuestro sistema inmune está constantemente controlando"

– ¿Ya se están tratando en el Sergas?

– Sí. Aquí se están tratando pacientes en los hospitales de Vigo, Santiago de Compostela y A Coruña. Lo que sí tengo que decir que es que aún no son fármacos que produzcamos nosotros, porque aún no estamos autorizados para su fabricación.

– Desde que se incorporó la inmunoterapia al tratamiento del cáncer parece como que todo va en esa dirección...

– Sí, realmente el sistema inmune es muy potente. Todos los que estamos sanos lo estamos porque nuestro sistema inmune está constantemente controlando que no tengamos infecciones, que no nos aparezca un cáncer, que no tengamos ninguna célula comportándose de forma extraña en el cuerpo. Ahora que se ha descubierto cómo modular este sistema que ya tenemos para enfocarlo hacia donde nosotros queremos se está trabajando mucho con la inmunoterapia en cáncer, pero también en otros campos, como en las enfermedades autoinmunes, donde también se están utilizan los medicamentos CAR-T, que están dando muy buenos resultados, como ocurre con el lupus.

– Teniendo en cuenta que el sistema inmune va sufriendo modificaciones con el paso de los años, ¿se dan buenos resultados también de estas terapias en personas de edades avanzadas?

– Sí. Se está aplicando también a pacientes mayores. El sistema inmune puede variar a lo largo de la vida del paciente, pero eso no provoca que la terapia funcione menos. Se está aplicando en pacientes pediátricos y adultos de todas las edades. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que el sistema inmune también se ve afectado por todos los tratamientos que recibe el paciente antes de la terapia. Hay muchos cofactores.

"Están en auge las terapias dirigidas para un solo paciente, que dan oportunidades, pero también es verdad que hay que asumir el coste"

– Y resulta un tratamiento caro, al menos por ahora...

– Claro. Hay que tener en cuenta que es un tratamiento personalizado en el que las células del propio paciente generan un arma. Es muy específico. Intentar abaratar costes es uno de los motivos de la puesta en marcha de este centro. Los fármacos que fabrican las industrias farmacéuticas rondan los 300.000 euros, mientras que aquí en el centro el coste que tenemos estimado una vez será de 90.000. Esto es una ventaja porque con el mismo dinero podremos tratar a muchos más pacientes.

– Son cifras que nos hacen ver la importancia de la sanidad pública, porque sería imposible para la gran mayoría de la población poder asumir un tratamiento así.

– Y no es solo los medicamentos CAR-T. Hoy día se trabaja con muchas terapias personalizadas que no solo son para cáncer. Están en auge las terapias dirigidas para un solo paciente, que dan oportunidades, pero también es verdad que hay que asumir el coste. Obviamente, no es lo mismo fabricar una aspirina para todo el mundo que un fármaco para una persona concreta. Tener una sanidad pública que respalde, apoye e impulse, este tipo de proyectos y tratamientos para sus pacientes es fundamental.

– ¿Qué otras investigaciones llevan a cabo en el Centro de Fabricación de Terapias Avanzadas de Galicia?

– Ahora mismo estamos centrados sobre todo en la puesta en marcha del proyecto CAR-T y en la parte clínica. El siguiente paso es conseguir el certificado de la Agencia Española del Medicamento para poder producir fármacos CAR-T para los pacientes. En paralelo estamos trabajando con las tres universidades gallegas y los institutos y fundaciones en proyectos de investigación básica. Por ejemplo, estamos con la Universidade de Vigo en el diseño de un nuevo CAR-T para poder tratar tumores sólidos de páncreas y gástricos. Nos gustaría desarrollarlo todo nosotros, para no depender de terceros. Consideramos muy importante colaborar con los agentes de investigación del ecosistema para llegar a la clínica.

– ¿Cuándo comenzaron con el proyecto CAR-T?

– A principios del año 2022. Esperamos a finales de este 2024 empezar a fabricar ya los fármacos para los pacientes.

Suscríbete para seguir leyendo