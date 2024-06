Diez países en 40 días: “Me encontré con gente amable por el mundo”

El pontevedrés Eladio Paz partió ayer hacia Estocolmo, en solitario, y volverá en un mes al kilómetro cero de la provincia a lomos de “La Morena”, su bicicleta. Se jubiló hace una década aproximadamente y se ha dedicado desde entonces a recorrer el mundo en solitario a pedaladas.

–¿Qué recorrido ha planeado este año?

–Empiezo en Estocolmo, de ahí iré a Oslo. Después iré bajando por el Mar del Norte hasta Dinamarca, Alemania, Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo y desde allí cogeré un tren a París.

–¿No está cansado cuando le toca hacer la vuelta?

–Bueno, cuando entras en España te sientes en casa, pero realmente todavía te quedan 1.000 kilómetros. Me gusta entrar por distintas fronteras, esta vez entraré por Irún. Para que veas lo que son las distancias por Europa, entre Helsinki, Estonia, Letonia y Lituania hay 880 kilómetros acumulados en línea recta. Sin embargo, de Pontevedra a Santiago hay 770 y es muchísimo menos llano.

–Después de estas experiencias en solitario, ¿hay gente amable por el mundo?

–Sí, me encontré con gente amable en el mundo, a personas que me ayudaron, siempre, sin conocerme de nada. En Arlès llevaba la credencial de peregrino y pasa por allí el Camino, no solo me bendijo el obispo sin yo pedírselo, sino que me invitaron a comer enfrente de la catedral. Y me dieron tres platos, café y postre. En Bosnia-Herzegovina pasé por una casa y me invitaron a un aguardiente, además parece ser que allí tienes que brindar tres veces. Pues pasé delante de otra casa a pedir un poco de agua y volvió a pasar lo mismo... al final, no sé cómo, acabé brindando nueve veces. En Polonia dejó de funcionarme el teléfono y al final una pareja me invitó a su casa a reparar el teléfono y hasta me dieron de desayunar.

–¿Descansa algún día?

–Algún día que hace malo aprovecho, pero es algo que pasa una o dos veces.

–¿Nunca se siente solo?

–No, me gusta. Además, cuando vuelvo, en Astorga me espera mi nieta de 11 años, que me acompaña otros 500 quilómetros hasta casa. Es el tercer viaje que hacemos juntos.

Suscríbete para seguir leyendo